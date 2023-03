Aguessac. Les communes de la vallée du Tarn veulent chouchouter les enfants

Lors de la convention territoriale globale, il a été évoqué toutes les perspectives.

Amaia Zabalo, chargée de coopération pour la Convention territoriale globale (CTG) du Sivom Enfance et Jeunesse de la vallée du Tarn, avait convié l’ensemble des personnes concernées pour un bilan des actions réalisées en 2022 et pour évoquer les perspectives 2023. Une attention particulière a été portée sur le multi-accueil "Copains câlins" d’Aguessac en raison d’un changement de direction et de la tension pour l’offre petite enfance du Sud-Aveyron.

Plusieurs pistes de réflexion ont été évoquées sur la promotion du métier d’assistante maternelle, la mise en place d’un relais petite enfance itinérant, la coopération avec les RPE de Sévérac ou encore sur l’agrandissement du multi-accueil.

L’Accueil de loisirs sans hébergement "1,2,3 Soleil" de Rivière-sur-Tarn connaît un déficit au niveau du bénévolat. L’association Familles rurales a fait des propositions d’accompagnement administratives et pédagogiques. Une décision sera prise après une assemblée générale extraordinaire. Une réflexion est en cours pour avoir un local dédié.

Un Projet éducatif territorial est en cours d’élaboration avec le soutien du Service départemental de la jeunesse pour les écoles de La Cresse, Rivière-sur-Tarn et d’Aguessac. La CTG a créé un groupe pour collaborer avec le Collectif parentalité de Millau, pour l’organisation de la semaine contre les violences éducatives.

Trois communes ont mis en place des conseils municipaux de jeunes. Vu le travail réalisé, la CTG se fixe comme objectif d’inciter les quatre autres villages à faire de même.

Un gros travail de coordination entre les associations a été réalisé : mise en place d’un calendrier commun pour les manifestations, forum de septembre, réussite du festival Solifeu.

Une plaquette de présentation de chaque village est en cours de réalisation. Enfin, il a été noté au cours de cette réunion qu’il serait intéressant de prendre en compte la création du tiers lieu Les Terrasses du soleil à l’Ehpad de Rivière-sur-Tarn pour les futures animations.