Tuerie à Hambourg : une femme enceinte de sept mois parmi les sept victimes, le tueur était un ancien Témoin de Jéhovah

L’homme qui a tué sept personnes, dont une femme enceinte de sept mois, jeudi 9 mars soir, dans un centre des Témoins de Jéhovah à Hambourg, dans le nord de l’Allemagne, s’est donné ensuite la mort, a confirmé vendredi la police.

Cet ancien Témoin de Jéhovah, communauté avec laquelle il était en conflit, aurait tiré à plus de 100 reprises pendant son parcours meurtrier, selon le journal allemand Bild. Son assaut a démarré dès son arrivée sur le parking du site religieux.

Il aurait tiré à plus de 100 reprises

"Il a tiré sur une femme qui se trouvait dans sa voiture", explique Matthias Tresp, le chef des unités spéciales de Hambourg, cité par Le Parisien. Elle a réussi à démarrer en trombe et à s’enfuir, légèrement blessée, pour donner l’alerte. Rien que sur le parking et sur le véhicule de cette femme, on a retrouvé une dizaine de douilles et d’impacts. Puis il a tiré à travers la fenêtre sur les personnes réunies dans la salle de prière. Et il est entré par la fenêtre brisée".

Un signalement déposé auprès des autorités

Sept personnes de 33 à 60 ans ont été tuées au total. Huit autres, âgées de 23 à 46 ans, ont été blessées, dont au moins la moitié étaient toujours vendredi entre la vie et la mort. Selon Le Parisien, les problèmes psychiques de cet homme qui se présentait comme un riche économiste, et sa colère contre les fidèles, avaient été signalés aux autorités par une lettre anonyme, en janvier. Un mois après l’obtention de son port d’armes.