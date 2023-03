Villefranche-de-Rouergue. Un pique-nique tiré du sac au Saint-Jean

Prolongement inévitable de la manifestation départementale du 7 février, rendez-vous était donné au kiosque du Saint-Jean ce mardi midi pour célébrer la journée de lutte pour les droits des femmes. Sur le plan des revendications, l’égalité des traitements et des carrières…

"Des écarts de salaires de 25 %, des carrières morcelées, deux-tiers des promotions qui échappent aux femmes dans la Fonction Publique notamment, cela impacte évidemment les retraites des femmes in fine." s’insurge Sophie Leyrat, co-secrétaire de l’Union locale CGT.

Et de distribuer le marque-page "violentomètre" édité par le syndicat, lequel détaille les conditions d’un environnement professionnel sain et a contrario, les étapes virant progressivement au rouge qui fondent un contexte sexiste et hostile pouvant aller jusqu’au viol.