Une pergola installée au Broual

La communauté des communes du Bassin a fait installer une pergola abritant des bancs et une table au Broual, en allant vers Trépalou (face au bureau de tabac), sur un terrain mis à disposition par la mairie de Decazeville. L’endroit est opportun car il permet aux randonneurs qui descendent du chemin de Saint-Jacques de Compostelle (GR 65) de faire une pause, comme ce pèlerin (photo), l’un des tout premiers de la saison, qui vient du Puy (Haute-Loire). De plus, un panneau explicatif a été implanté, apportant des informations et des précisions sur les lieux emblématiques de la ville (le chevalement du puits de mine de Bourran, le site de la Découverte, le chemin de Croix de Gustave Moreau, les œuvres de street art, etc.). Depuis ce point, les randonneurs peuvent également se rendre au bureau de l’office de tourisme qui est proche pour se faire tamponner leur credencial, carnet ou "passeport" des pèlerins indiquant les étapes parcourues.