Dans un cortège moins dense qu’à l’accoutumée ce samedi sous une pluie battante – entre 680 et 1 100 manifestants –, le mouvement féministe a une nouvelle fois animé la mobilisation.

Bleus de travail, foulards rouge sur la tête, gants de vaisselle jaune… Ce samedi matin, sur la place d’Armes, on ne peut pas louper les "Rosies" et leurs chorégraphies sur des grands tubes aux paroles détournées. "Hé meuf, t’es au courant tu vas te faire avoir, tes périodes à mi-temps ce sera pour ta poire, si tu veux des enfants tu partiras plus tard, car le gouvernement raconte que des bobards… Arrête ton blabla, nous on te croit pas, ta réforme en bois, elle ne pass’ra pas, nananana…", résonne sous l’air du célèbre "Free from desire" de Gala. Il y a aussi "à cause de Macron", reprise du tube "à cause des garçons".

Au premier rang, Marion Berardi, élue d’opposition ruthénoise, mène la danse. Derrière, Émilie, militante historique d’Attac, Éléonore, professeure de théâtre et élue à Rodez, et d’autres suivent les pas. Depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites, elles mettent de l’ambiance dans les cortèges. Elles ont créé le buzz à Paris. Et le mouvement, avant tout féministe, a gagné la province, comme à Rodez. Leur look s’inspire de "Rosie, la riveteuse", ouvrière américaine, icône de la culture populaire qu’on retrouve sur des affiches datant des années 1940… Avec ce slogan "We can do it", en hommage aux femmes dans les usines de l’armement lors de la seconde guerre mondiale.

La Rosie d'origine, un tableau signé J. Howard Miller, datant d'il y a tout juste 80 ans.

"La lutte peut être joyeuse"

"Cela a débuté déjà en 2019 dans les cortèges contre la réforme des retraites. Mais là, ça a vraiment pris de l’ampleur. C’est top car cela montre que la lutte peut être joyeuse. On ne défile pas seulement en tirant la gueule ", expliquent les "Rosies" aveyronnaises. Elles ont été jusqu’à une trentaine depuis le début des manifestations. Ce samedi, elles ont particulièrement le sourire, car si sous une pluie battante, le cortège est mince – 1 100 personnes selon les syndicats, 680 selon la police –, un photographe de Paris Match est là. Alors, on s’applique un peu plus que d’habitude pour les chorégraphies et on vérifie que le bandana est bien mis… "Si un jour, on m’avait dit que j’allais passer dans Paris Match ", se marre Nathalie, 42 ans. Elle vient depuis Rieupeyroux à chaque rendez-vous et avec les "Rosies", elle espère que "la lutte durera, avec cette ambiance de fête. Il ne faut pas que ça devienne un enterrement ! Puis, en termes de lien social, ça fait du bien de rencontrer de nouvelles femmes à chaque manifestation."

Et ce samedi encore, des jeunes et moins jeunes ont pris contact avec ces femmes en bleu de chauffe. Histoire de gagner en visibilité, vivre la lutte différemment et surtout rappeler "qu’encore une fois, les femmes seront les grandes perdantes de cette réforme"…