Aveyron : à Espalion, "Apéro trail" veut marier sport et convivialité

La jeune association espalionnaise s’active déjà pour préparer sa première manifestation d’envergure.

Septembre 2022. Pour mémoire, l’association Espalion apéro trail déposait ses statuts. Six mois après, elle réunit déjà une bonne cinquantaine de sportifs épicuriens adeptes du trail, de la course à pied, mais aussi de moments conviviaux et festifs. Deux sorties hebdomadaires sont organisées les jeudis soir et les dimanches matin au départ d’Espalion. La team participe aussi régulièrement à des courses programmées dans la région. Tous les deux mois, une sortie épicurienne permet de découvrir de nouveaux espaces sur les circuits intercommunaux de trail d’aqui.

Sport et convivialité

Parce que le sport amateur sans convivialité ne peut guère s’inscrire dans la durée, EAT propose régulièrement des moments de partage alliant effort et plaisir (run & beaujolais, run & galette, run & raclette, etc.).

Une première épreuve dans le même esprit

Le 16 septembre prochain, à l’occasion de la journée du patrimoine, la jeune association lance le premier trail d’Espalion sur un circuit de 16 km "patrimonial" avec passage à l’église de Perse et au château de Calmont.

Ce circuit empruntant deux sentiers mythiques (GR 65 et voie verte) offrira les plus belles vues sur Espalion à partir de Vermus, Calmont et Alayrac. Une journée qui "colle" donc parfaitement à la journée du patrimoine et qui vise à valoriser le territoire.

Trois formules seront proposées : soit en solo (20 €, repas et bière compris) ; soit en relais à deux (30 € toujours avec repas et une bière compris), départ à 17 heures ; soit une randonnée libre de 10 km avec départ à 14 heures (10 € avec ravito au château de Calmont et la visite du site). Dans l’esprit épicurien cher à l’association, le centre Francis-Poulenc accueillera l’arrivée de la course mais aussi une soirée festive avec, à partir de 20 heures, un apéro concert animé par le groupe local des Duganels. Un bar à bières et un repas chaud (saucisses-frites maison) seront à disposition.

Bien évidemment cette soirée conviviale est ouverte à tous, participants au trail, à la randonnée ou simples adeptes d’une agréable soirée dans une bonne ambiance.

Un appel à des bénévoles

Comme le rappelait Clément Fabre dans sa réunion d’information de jeudi dernier, un événement de cette envergure ne peut se dérouler dans de bonnes conditions sans un nombre conséquent de bénévoles pour préparer, encadrer, assurer la sécurité de la course ou de la randonnée mais aussi préparer la salle, assurer le service pendant la soirée, sans oublier la promotion de l’épreuve…

Contact : Pauline Rouquet, Christophe Albenque, Guillaume Raunet, Clément Fabre, Guillaume Cornuéjols.

Émail : espalionaperotrail@gmail.com ou au 06 77 35 76 05.