Aveyron : les conteurs sortent de leur tanière des Causses à l’Aubrac

Sirventès propose la 2e édition du festival "Tuta a contes", du 17 au 19 mars, pour voyager aux quatre coins du monde.

Renard (du Petit Prince ?), ours (bien léché ?), être humain (avisé ?), tout ce curieux beau monde vient éclairer pour prendre nos vessies pour des lanternes en baluchon. Telle est la magnifique affiche comme une aquarelle qui annonce la deuxième édition du festival "Tuta a contes" des Causses à l’Aubrac, proposé par l’agence Sirventès. Un nouveau voyage qui vient cultiver la joie de l’illusion tel les enchanteurs de Romain Gary et l’imaginaire à travers les contes. Des contes qui ne connaissent des frontières puisqu’universels. Ainsi, rendez-vous est donné vendredi 17 mars, à 18 heures, pour l’inauguration et la veillée à Coussergues avec en particulier Piret Päär, conteuse estonienne pour une création, Monique Burg, conteuse associée à la démarche Sirventès. Des voix qui se mêlent et se racontent en chemin, de la Bretagne de Gigi Bigot, au Venezuela de Victor Cova Correa, en passant par l’Occitanie de Marie Coumes pour partager leurs ressemblances et leurs différences.

Samedi 18 mars, déambulation à Lavernhe, à partir de 10 heures avec Los Revelhets, puis à Camapgnac à 17 h 30 avec Victor Cova Correa, suivi d’un apéro tapas de circonstance, et à 21 heures Gigi Bigot pour finir en langue et ode occitane. Dimanche 19 mars, déambulation à Pomayrols à 10 heures, Victor sera cette fois à Laissac à 15 heures, pour finir par un carnaval à partir de 17 heures. À noter que les 15 et 16 mars en préambule, des ateliers chants auront lieu à Pomrayols et Lavernhe. La Drac soutient cette ouverture aumond.

Billetterie sur place et en ligne : www.sirventes.festik.net