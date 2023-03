C’était jour de carnaval dans le quartier du Tricot

Le centre social de Villefranche-de-Rouergue, la FCPE, les Ateliers de la fontaine et la mairie ont communément organisé un carnaval dans le quartier du Tricot. Toute la semaine qui a précédé, des ateliers étaient organisés dans les différentes structures avec les familles et les enfants pour préparer cette journée festive. Cela a permis à tous ceux qui le souhaitaient de pouvoir participer activement à l’organisation du carnaval de manière conviviale : atelier pâtisserie pour que chacun puisse se régaler le jour même ; atelier création d’instrument de musique pour accompagner la déambulation ; atelier écriture avec les enfants de Clas pour écrire les bêtises que M. Carnaval a fait toute l’année et les raisons de la pardonner et de célébrer l’arrivée du printemps

Le jour du carnaval, le quartier du Tricot était riche de couleurs, animé par la musique, les danses et les rires des familles et enfants.

Pour clôturer l’évènement tous ont partagé un goûter afin de se dire au revoir dans la bonne humeur du carnaval et les ventres pleins. Au vu de la joie que cette journée a généré, l’événement sera certainement reconduit lors de l’année 2024.