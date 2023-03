Enfin de l'eau dans les rivières en Aveyron : à Salles-la-Source, ça coule en cascade

Symbole des pluies qui ont enfin arrosé les terres aveyronnaises, cascades et cours d'eau aveyronnais retrouvent des couleurs.

Comme un symbole : la cascade de Salles-la-Source s'est (re)mise à gronder après les pluies de cette semaine sur l'Aveyron à un débit que beaucoup n'avait pas vu depuis longtemps. Cette petite vidéo de Brahim Boyka est là pour prouver de l'intensité de la chute, ce samedi 11 mars.

Après un record de 32 jours sans pluie en hiver et une sécheresse qui menaçait l'Aveyron de restrictions d'eau dans une saison qui normalement n'en manque pas, les pluies de cette semaine, annoncées et qui ont répondu pour une fois présent, ont fait du bien aux nappes phréatiques et aux cours d'eau.

Pas de crues, mais plus un retour à la normale

Pourtant, à bien y regarder, cela suffira-t-il à ce que l'Aveyron retrouve un niveau hydrologique normal ? Si les cours d'eau accueillent avec soulagement ces pluies venues du ciel, qui devraient se poursuivre encore une petite semaine, ils n'en débordent pas de joie pour autant, et sauf certains secteurs très localisés (un certain parking de Laissac, par exemple), n'en débordent pas tout court.

Mais ces cours d'eau ont retrouvé au moins un débit si ce n'est normal, du moins satisfaisant, après une sécheresse estivale l'an passé, et donc cette sécheresse hivernale d'un gros mois cet hiver. Même si ce débit a parfois perturbé l'ouverture de la pêche, le satisfecit est général : la pluie est bienvenue. Au sud, pour le Rance et le Dourdou. Le Tarn, lui, reste dans son lit, mais la cascade des Baumes à Saint-Rome-de-Tarn affiche un beau débit.

Au nord du département, on salue de même le retour d'un bon débit (ou presque) pour le Lot, comme en témoigne sur Facebook cette photo de Maryline Gazagne, de Saint-Geniez d'Olt, prise ce samedi 11 mars. Avec un commentaire "Enfin de retour, mais pas assez".

Le Lot à Saint-Geniez d'Olt, gros, mais reste dans son lit Facebook - Maryline Gazagne

Quant au Viaur et à l'Aveyron, qui sont gros en et vigilance jaune, s'ils ont pris du volume dans le département, ils sont au bord de déborder ce dimanche 12 mars... mais hors du département, dans le Tarn du côté de Lagarde-Viaur pour le premier, et du côté de Laguépie dans le Tarn-et-Garonne pour le second.

Mais le soleil est quelque peu revenu ce dimanche sur l'Aveyron, malgré un maintien du département en vigilance jaune crues par Météo France... avant le retour des averses la semaine prochaine.