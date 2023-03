Football : Sambou Soumano, le Lion a enfin rugi avec Rodez

Samedi soir, le Sénégalais Sambou Soumano a été l’un des principaux artisans du succès ruthénois face à Caen (3-2) rue Vieussens, en inscrivant un but au quart d’heure de jeu. Son premier ici. Focus sur le joueur prêté pour six mois de Lorient.

Sambou est très puissant, et il sait bien garder les ballons quand il le faut. " Par ces quelques mots, Didier Santini se disait très satisfait de l’option que lui offrait le Lion de Teranga, Sambou Soumano, à la pointe de son attaque, avant le match face à Caen. Et ce n’est pas sa prestation du lendemain qui allait lui faire penser le contraire. Car en plus de ses qualités physiques, qui ne sautent pas forcément aux yeux immédiatement mais qui sont bien présentes, le numéro 35 arrivé en janvier sur le Piton s’est enfin mué en buteur. Et de quelle manière, puisqu’il a envoyé le ballon dans une zone imparable par le gardien calvadosien, à ras du poteau droit, au terme d’une action solitaire de grande classe. "Cela me fait plaisir de débloquer mon compteur avec Rodez. Ce but va me donner de la confiance pour en marquer le plus possible ensuite", se réjouissait le principal intéressé au sortir de l’importante victoire des siens.

S’il a mis dix matches (dont huit en Ligue 2, et cinq en tant que titulaire) avant de marquer sous les couleurs sang et or, le joueur de 22 ans, qui a appris les rudiments du football à la Youth élite foot academy de Dakar, puis à Pau, n’a pas toujours eu besoin d’un long moment d’adaptation dans sa jeune carrière. Lors de la saison 2020-2021, alors qu’il évoluait en N2 du côté de Châteaubriant, Soumano a immédiatement impressionné son monde. "Sambou est arrivé pour une semaine à l’essai chez nous. On a organisé un deux contre deux avec nos meilleurs défenseurs, et au bout de 30 secondes, on savait qu’on allait le garder, tant il répondait sur les plans athlétique et technique ", relatait son entraîneur de l’époque Papy Leye, dans les colonnes du journal Ouest France. Un choix qui a porté ses fruits, puisque l’actuel buteur du Raf avait été le principal acteur de l’épopée emmenant les Castelbriantais en huitièmes de finale de Coupe de France, avec cinq réalisations en six tours.

La révélation chez les Merlus

Ses performances en Loire-Atlantique lui ont valu d’être repéré à l’été 2021 par Lorient et celui qui allait devenir l’entraîneur principal de la formation de l’élite quelques années plus tard, Régis Le Bris, alors directeur du centre de formation. Et c’est en terre morbihannaise que Soumano va exploser. D’abord avec la réserve (11 buts en sept titularisations), puis avec les pros en Ligue 1. Dans un premier temps dans la rotation (et pas dans les premiers à y figurer), le natif de Dakar a su gagner une place plus importante au sein de l’effectif, en inscrivant trois buts en autant de matches, contre Lille, Nantes et Lens… Avant de rebasculer sur le banc, n’arrivant pas à rééditer ce bel enchaînement.

Après six mois délicats en prêt du côté d’Eupen, en Belgique, Soumano a donc décidé de se relancer cet hiver sur le Piton. Et il y a fort à parier que son but inscrit ce week-end l’aide à s’acclimater encore davantage. Même s’il lui revient, maintenant, de confirmer ses promesses. Avant de repartir cet été chez les Merlus.