Salmiech. La rencontre prévention routière a suscité l’intérêt des aînés du territoire

L’après-midi prévention routière demandée par l’association "Les

seniors du Céor" a été très suivie. Effectivement elle était ouverte à tous les seniors de la région. Groupama a parrainé cette rencontre fort utile. La salle de réunion de la salle polyvalente était comble.

L’intervention du représentant de la prévention routière et des deux gendarmes de la gendarmerie de Cassagnes-Bégonhès ont permis aborder et actualiser les sujets du Code de la route comme les ronds-points ou plutôt les carrefours giratoires, les comportements sur l’autoroute et les voies rapides et bien d’autres sujets. En effet, la voie rapide reliant Toulouse à Rodez est en service depuis peu et il est bon d’adopter les bonnes attitudes de conduite.

Un débat fructueux entre les intervenants et le public a permis de répondre et d’être rassurés par rapport à des fausses informations. L’association remercie les intervenants.

La rencontre s’est clôturée par un goûter et des boissons non alcoolisées… bien entendu.