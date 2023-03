Naucelle. Le centre social et culturel a fait le plein durant les dernières vacances

Des ateliers parents enfants et un spectacle étaient proposés aux familles du Pays ségali pendant les vacances d’hiver sur différentes communes du territoire. Elles ont répondu présent et petits et grands ont pu découvrir différentes disciplines. Une initiation à la sophrologie avec Laetitia Mana à Salan a réuni 16 enfants et 14 parents.

Au programme, apprendre à respirer pour se détendre et expérimenter quelques exercices pour mieux gérer ses émotions. Vendredi 24 février, Jennifer de "La cuisine de Sidonie", a partagé ses astuces et ses recettes pour faire aimer les légumes aux enfants. Rien de meilleur qu’une galette aux épinards réalisée avec maman ou mamie. La seconde semaine, certains se sont essayés aux jeux du cirque, d’autres à des jeux musicaux pour apprendre à se faire confiance, à découvrir l’autre et surtout à se faire plaisir !

Les parents et les enfants apprécient ces moments privilégiés. Une bulle d’oxygène hors du quotidien…

"Pré-ados et ados connectés" le 15 mars à Naucelle

Pour accompagner les parents, le Centre Social propose également des soirées parentalité, des cycles d’ateliers, des formations…

À venir, un cycle "Vivre et grandir ensemble" animé par Marine Cluzel et une soirée interactive "Pré-ados et ados connectés" mercredi 15 mars à 20 heures à la salle du Gintou de Naucelle.

Inscription obligatoire.

Gratuit.

Pour les prochaines vacances, l’équipe concocte un programme riche et varié, avec le jeu à l’honneur.

À suivre donc.

Renseignements : 05 65 72 29 19 famille@cscps.fr