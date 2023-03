Bozouls. Les bénévoles du don du sang toujours dans l’action

L’association pour le don du sang qui comprend 17 membres s’est réunie le 2 mars pour informer et organiser sa prochaine collecte et surtout pour promouvoir le film, documentaire "Donner, recevoir" qui sera diffusé le 24 à la galerie de la cité.

Comme le précise Daniel Le Dreff président du don du sang Nord Aveyron "Le don de soi (organes, de tissus de sang, de moelle osseuse ou autres éléments tissus du corps humain) doit rester un geste gratuit, volontaire et anonyme".

Plus de 26 000 personnes attendent chaque année de recevoir un organe, moins d’un quart est greffé. Le prélèvement est possible à tous les âges et peut sauver plusieurs vies le jour de son décès. Chaque année, des milliers de malades attendent un organe qui leur permettra de revivre.

"Nous devons comprendre que nous sommes les sources d’organes et que notre corps est une richesse fructueuse. Ne pas en faire profiter les autres est comparable à se faire enterrer avec tous ses trésors" indique le professeur Cabrol, pionnier européen des transplantations.

Le document diffusé le 24 mars à 20 h 30 à la galerie essayera de répondre aux questions que l’on peut se poser. Entrée libre.

Prochaine collecte le 23 mars.

La prochaine collecte de sang est programmée le 23 mars à l’espace Denys-Puech de 14 heures jusqu’à exceptionnellement 17 heures.

Une clé USB sera offerte au primo donneur.