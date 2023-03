Naucelle. Les écoliers de Saint-Martial ont fêté carnaval dans la bonne humeur

Elle ne compte pas loin d’une quarantaine d’élèves et s’est vue octroyer cette année un poste d’enseignant supplémentaire. Ce sont désormais deux classes de bambins qui cohabitent avec bonheur.

L’Association des Parents d’Élèves (APE) a fêté carnaval dans la joie, les feux d’artifice et la bonne humeur !

Parents et enfants ont déambulé en musique dans le village dans leurs plus beaux déguisements avant de juger et brûler Monsieur Petassou. Un goûter partagé est venu ensuite ravir les petits et grands gourmands. L’APE de l’école vous propose de nouveaux rendez-vous à Saint-Martial ! Tout d’abord, dimanche 19 mars, le quine de l’école où de nombreux et jolis lots seront à gagner (séjour romantique, sorties dans des parcs de loisirs…).

Le 16 avril, l’APE organise un vide-dressing-brocante.

5 € la table, buvette et petite restauration sur place.

Renseignements et inscriptions : 06 84 38 73 74

Les bénéfices de ces animations permettront de financer les projets et sorties des écoliers.