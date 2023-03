L'inflation pousse au vol ? Des antivols sur la viande et le poisson arrivent dans les supermarchés

Des enseignes ont d'ores et déjà appliqué la méthode en France face à la recrudescence des vols à l'étalage.



Selon le ministère de l'Intérieur, les vols à l'étalage ont progressé de 14,77% en 2022. Alors que dans le même temps, les prix de l'alimentation grimpaient en moyenne de 12,6%. Ces vols sont-ils la conséquence de l'inflation ? Trop tôt pour le dire, les chiffres du ministère ne détaillant pas quels types de produits volés subissaient un plus fort intérêt que d'autres de la part des "chapardeurs".

Mais certains dans la grande distribution pensent que ce regain de vols à l'étalage est dû à cette inflation. C'est le cas du président du groupement Les Mousquetaires Thierry Cotillard, relève La Dépêche du Midi. "Les vols s’accélèrent aujourd’hui, a-t-il déclaré ce jeudi 9 mars face à RMC et BFMTV. Il devait y en avoir avant, mais pas dans cette proportion. Ça remet en perspective le sujet : il ne s’agit pas de rendre accessible le mieux manger… mais de pouvoir manger. C’est une situation qui nous préoccupe."

Clairement, pour lui, cette augmentation du nombre de vols à l'étalage est à mettre en partie sur le dos de l'inflation qui impacte sur le panier de courses des Français. Conséquence, les enseignes "alimentaires" des Mousquetaires (Intermarché, Netto) "s'équipent" et commencent à poser des antivols sur la viande et les poissons frais emballés, comme c'est le cas depuis longtemps sur les bijoux, les vêtements ou l'alcool. "C'est nouveau, on ne faisait pas ça il y a 2-3 ans", et pour le directeur des Mousquetaires, c'est "une situation qu'on ne vit pas très bien". Thierry Cotillard a également annoncé un renforcement de la présence de vigiles dans ses supermarchés.

? "On antivole la viande et certains poissons, c'est nouveau."



Une pratique déjà utilisée, mais qui "explose"

La pose d'antivols est une pratique qui avait déjà été utilisée (ou tentée de l'être) dans les grandes surfaces. En décembre 2013, un hypermarché Auchan de Sarcelles avait suscité l'émoi en posant des antivols sur de la viande de marque Charal, selon L'Express. "Une décision temporaire", s'était défendue la direction de l'hypermarché, avant de retirer ces antivols. Et un an avant, ce cas s'était produit dans les supermarchés Match, provoquant un même tollé.

Mais autres temps, autres moeurs. Selon un reportage de 20 Minutes datant de décembre 2022 auprès de l'entreprise Smob, spécialiste de la sécurité dans la grande distribution, "les demandes d’équipement en matière de protection antivols (et autres "pièges invisibles" sur les produits alimentaires) n’ont jamais été aussi nombreuses", selon son président Thierry Cremer. "On avait l’habitude de mettre des antivols sur des bouteilles d’alcool ou des consoles, pas sur de la viande ou du poisson", ajoute-t-il. Des antivols qui se retrouvent même, à son grand étonnement, sur "des produits de coiffure et même pour bébés" : "Je n’aurais jamais imaginé équiper des magasins bio, de bricolage ou des pharmacies".

Dans d'autres pays aussi

L'Angleterre, également "victime" du Brexit, est aussi durement touchée par l'inflation. Fin novembre 2022, le prix des denrées alimentaires avait grimpé de 12,4%, notamment sur les produits de base, et rien qu'en février 2023, ce prix a pris 17% de plus, selon L'express et BFMTV. Dès fin 2022, des antivols ont commencé à faire leur apparition dans les supermarchés sur du fromage, de la viande, du beurre ou du chocolat...

Et le phénomène gagne d'autres pays, puisque l'inflation est mondiale. Comme aux Etats-Unis, pays où la hausse des prix à la consommation n'a été "que" de 6,5% en 2022 après un tassement en fin d'année, mais avec des prix qui repartaient à la hausse en janvier 2023. Des antivols ont aussi fait leur apparition sur de la viande dans les supermarchés Walmart, comme le montre ce tweet de Dominique Schelder, qui n'est autre... que le PDG de Système U. Peut-être que ceci va lui donner des idées...