Orages et vent violent : 78 départements en vigilance jaune lundi, voici les prévisions du début de semaine

Un épisode orageux se profile pour lundi sur une majeure partie de la France, toute l'Occitanie est concernée.

La journée sera globalement ensoleillée en France ce dimanche 12 mars 2023, une "accalmie avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation par le nord-ouest en soirée", informe Météo France. La dégradation orageuse va toucher une majeure partie du pays.

Lundi 13 mars, 78 départements seront placés en vigilance jaune, d'après les premières prévisions. 59 départements seront concernés par l'alerte aux orages, dont la totalité de l'Occitanie. A noter que les orages devraient intervenir dans l'après-midi voire en soirée selon les départements.

Voici les 59 départements en vigilance jaune orages. Capture - Météo France

60 départements seront en vigilance jaune vents violents, dont l'Aveyron, le Tarn, le Lot, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne, l'Ariège, les Hautes-Pyrénées et le Gers.

Voici les 60 départements en vigilance jaune vent violent. Capture - Météo France

Après la pluie, le beau temps ?

Les orages frapperont un grand coup dans la nuit mais la météo devrait s'adourcir dès mardi 14 mars en Occitanie. La pluie va cependant élire domicile toute la journée de l'Aveyron jusqu'aux Hautes-Pyrénées.

La pluie va camper l'Occitanie après l'épisode orageux, puis le beau temps reviendra en fin de semaine. Capture - Météo France

Le soleil pourrait faire son retour à partir de mercredi, quand la fin de semaine s'annonce douce avec l'arrivée du printemps. Dès jeudi, on frôlera les 20°C sur une majeure partie de la région.

Fin d'un fort épisode de vent en Méditerranée

La vigilance orange a été levée en Corse, où de violentes rafales ont été enregistrées vendredi et samedi. Météo France relève des bourrasques jusqu'à 192 km/h à Cagnano, 154 km/h au cap Sagro, 132 km/h à Solenzara et 115 km/h à Bastia.

Le vent a également balayé le littoral méditerranéen, notamment en Occitanie. Les rafales les plus importantes ont été enregistrées à 112 km/h à Perpignan (Pyrénées-Orientales), à 121 km/h à Lézignan-Corbières et 104 km/h à Narbonne (Aude), et jusqu'à 150 km/h à Saint-Paul de Fenouillet (Pyrénées-Orientales).