Rugby : Decazeville reprend la main face à Beaumont-de-Lomagne

Une semaine après une gifle reçue à Belvès, le Sporting a assuré son maintien devant ses supporters, non sans frayeur, face au dauphin (25-20), lors de la 19e journée de Fédérale 2, dimanche 12 mars. La qualification reste même encore possible.

On en oublierait presque l’essentiel après le succès (25-20) dimanche 12 mars face à Beaumont : à trois journées de la fin du championnat, le SCD va jouer la saison prochaine dans cette même division qui l’accueillait il y a seulement quelques mois de cela.

Avec ses 47 points, le SCD est ainsi officiellement maintenu, ne pouvant plus être rattrapé par Vichy ; même si les Auvergnats remportaient tous leurs matches avec le bonus et que, dans le même temps, les protégés d’Anthony Julian et Tim Bowker chutaient lors de leurs trois dernières confrontations. Un maintien largement mérité pour le groupe porté par Loïc Rouquette, un capitaine exemplaire qui une nouvelle fois a été auteur d’un grand match hier.

Après le maintien, la qualification en ligne de mire ?

Mais à voir l’envie decazevilloise, on se demande si les bleu et blanc n’ont pas dans l’idée de poursuivre l’aventure plus loin que cela. Jouer les phases finales est devenu l’objectif final, maintenant, d’une saison déjà grandement réussie par un groupe restreint, mais un groupe soudé qui sait ce que s’engager veut dire. À l’image de Clément Foulquier qui arrachait la dernière munition beaumontoise alors que les visiteurs poussaient pour tenter de l’emporter au cours d’interminables minutes (cinq au total) d’arrêt de jeu.

Mais à Decazeville, on ne sait pas faire dans la facilité. On préfère être pincé aux fesses par ses supporters alors que l’on est passé, au travers, de l’entame, étant mené même de dix points (5-15) à la 20e. Seulement consolé par un essai d’Antoine Pisano. Beaumont profitait ainsi des largesses défensives pour tenir le match alors que le Sporting n’avait que rarement l’occasion de jouer chez son adversaire. Qualifié d’équipe à réaction, celle du SCD va être saine avant la pause. Romain Verdié inscrivait un deuxième essai et Jonathan Monbroussous égalisait sur le trille de la mi-temps (15-15).

Fin à suspense

Certainement bougés par le duo d’entraîneurs à la pause, les Decazevillois vont entamer avec plus de détermination, le second acte. Joran Vidal convertissait un troisième essai et Decazeville, conquérant en touche et plus mobile dans son jeu, offrait de bons mouvements sans toutefois prendre à défaut une formation de Beaumont, dauphine faut-il le rappeler, qui ne s’attendait pas à une telle opposition.

Et comme il faut ménager le suspense, faire grimper la tension dans les gradins, le Sporting a été rejoint au score ne menant plus que de deux points à l’entrée des cinq dernières minutes (22-20).

Le rentrant Jérôme Accorsi passait alors une dernière pénalité, Beaumont faisait tout pour transpercer la défense bleue et blanche et le Sporting serrait les dents, défendait, défendait son succès, son maintien. Si la saison s’arrêtait aujourd’hui, on qualifierait le Sporting d’héroïque.