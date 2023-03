Rugby : la défense de LSA plus forte que Belvès !

Héroïques dans le secteur défensif, les Ségalis ont su concrétiser leurs temps forts pour s’imposer (26-13) face à une équipe dordognaise qui n’a jamais rien lâché, ce dimanche à Réquista lors de la 19e journée de Fédérale 2. Les phases finales sont toujours en ligne de mire !

Au terme d’une première demi-heure de jeu insipide lors de laquelle les deux équipes se sont rendues coup pour coup en laissant parler les buteurs, les Dordognots ont pris les choses en main et ont acculé les Aveyronnais dans leur camp pendant plus de 10 minutes. Mais ce dimanche à Réquista, la défense du Lévezou Ségala était là et bien là. Rien ne passait et les estocades des Belvésois échouaient inlassablement au pied de la ligne. Alors que l’on jouait le temps additionnel de la première période, LSA profitait d’une de ses rares incursions en terrain adverse pour concrétiser par son buteur. Et quasiment sur le coup d’envoi de Belvès qui s’ensuivait, l’ouvreur local Bourgade interceptait le ballon et aplatissait entre les poteaux après une course de plus de 60 mètres.

Avec un score de 19-6 à la pause, les affaires étaient bien engagées pour les locaux. Après les citrons, les Belvésois continuaient leur pressing mais butaient encore et encore sur la défense du LSA. Il leur fallait attendre pratiquement 15 minutes pour enfin franchir la ligne et revenir à six points des locaux. Toutefois la débauche d’énergie commençait à se faire sentir dans les rangs de Belvès et progressivement les Ségalis reprenaient le jeu à leur compte. L’ailier Jonah Albouy, qui venait de rentrer, inscrivait un essai mettant ainsi son équipe à l’abri d’un éventuel retour à moins de 10 minutes du coup de sifflet final.

Dixième victoire et vue sur la qualif’

Même si la bande au capitaine Avezou, qui restait sur un large succès le dimanche précédent chez elle devant Decazeville (59-34), faisait le forcing pour revenir au moins dans les points du bonus défensif, rien à faire, la défense aveyronnaise régnait en maître sur le terrain. "Il y a eu une grosse débauche d’énergie de la part de tout le monde, une grosse solidarité défensive, a réagi après coup le capitaine aveyronnais, Antonin Regourd. Je pense qu’il y a longtemps qu’on n’avait pas défendu aussi bien. On est monté les chercher, on a mis des placages offensifs." Et, au terme d’une rencontre âprement disputée lors de laquelle tout le monde a tenu sa place, le LSA XV a conservé toutes ses chances de qualification en engrangeant une 10e victoire depuis le début de la saison, le plaçant en très bonne position (6e ex æquo). Le tout à une semaine de mettre à jour son calendrier, à domicile contre Causse-Vézère.