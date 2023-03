Rugby : Lucas Bousquet, le cœur en mêlée à LSA

Le talonneur de 26 ans Lucas Bousquet, formé chez les vert et jaune, aura encore de lourdes responsabilités aujourd’hui lors de la réception de Belvès à Réquista (15 heures), pour le compte de la 19e journée de Fédérale 2.

Au sein du XV de LSA, les avants ne sont plus vraiment "tout puissants", presque omnipotents. Cette saison, les lignes arrières se font remarquer (en bien). Pour autant, "les gros" restent primordiaux. Et c’est le cas du talonneur du cru, Lucas Bousquet.

" J’ai commencé à jouer au rugby à l’âge de 16 ans ", se souvient, dix ans plus tard, le Cassagnol habitant seulement à deux minutes du stade Louis-Bernad. "Avant je jouais au foot à Pareloup mais je m’ennuyais, précise-t-il. Et au lycée La Roque, j’avais des copains qui jouaient au rugby alors je me suis lancé. " De cadets à juniors, il évolue au sein de la 3e ligne, voire parfois au centre de l’attaque. Il porte même le brassard de capitaine assez rapidement. Lors de son premier match en senior avec l’équipe B (" c’était en 32e de finale, l’année de la montée en Fédérale 2 de l’équipe A"), Bousquet aurait dû évoluer au poste de talonneur ; mais un oubli du diplôme spécifique pour les premières lignes le fait évoluer une dernière fois en 3e ligne.

"Un rôle de meneur"

À 20 ans, il intègre l’équipe fanion comme talonneur, un poste qu’il affectionne particulièrement. C’est d’ailleurs logiquement qu’il est passé de la 3e à la 1re ligne. "C’est une question de gabarit, en 3e ligne il faut être plus grand pour pouvoir sauter, rappelle-t-il, avant de détailler. Le talon, c’est un poste clé au sein du paquet d’avants. Le talonneur est le seul joueur qui est lié avec l’ensemble de la 1re et de la 2e ligne. Nous formons un bloc solidaire de cinq et le talonneur a un peu un rôle de meneur. " Un rôle qu’il n’a aucun mal à tenir. Autre secteur clé pour Lucas Bousquet, la touche, où il officie en tant que lanceur. "C’est avant tout une question de timing. Pour cela, il faut s’entraîner encore et encore ce qui n’est pas toujours évident à cause du travail. " Le Cassagno-Réquistanais, qui vit en couple, étant agriculteur et négociant en bestiaux ; ses activités professionnelles lui prennent ainsi du temps.

À l’aise au sein du paquet d’avants Lucas Bousquet s’attend à une rencontre difficile face au pack belvésois cet après-midi à Réquista. "Nous avions bien joué chez eux en étant agressif en défense (défaite 30-28, avec le bonus défensif, NDLR), se rappelle-t-il. Il faudra faire pareil et bien négocier nos ballons car Belvès ne lâchera rien. "

Il ne faut pas oublier que Belvès, actuel 5e de la poule (LSA est 9e), dispose d’avants très performants, qui restent d’ailleurs sur une performance de haut vol dimanche dernier face à d’autres Aveyronnais, les Decazevillois (59-34).

"Nous avons réaxé un peu plus le jeu devant"

Mais aussi que les Dordognots sont les seuls à être allés s’imposer chez le leader cadurcien. Toutefois, le pack ségali a les armes pour faire face et s’imposer à domicile. " À un moment de la saison, nous avons pensé que nous jouions un peu trop derrière et pas assez devant. Et nous avons réaxé un peu plus le jeu devant ", éclaire un Bousquet qui n’a pas oublié ses premières années dans le huit de devant ségali. "À l’époque, c’était des mauls, des mauls et encore des mauls. " Un temps révolu. Car au sein du XV de LSA, les avants ne sont plus vraiment "tout puissants", presque omnipotents. Cette saison, les lignes arrières se font remarquer (en bien). Pour autant, "les gros" restent primordiaux. À eux de le prouver, encore aujourd’hui.