Rugby : Rodez s'impose au forceps contre La Salvetat Plaisance

Malmenés d’entrée par La Salvetat Plaisance dimanche 12 mars, les Ruthénois ont réussi à accrocher un troisième succès (23-19) de suite au bout d’un match qui ne se finissait pas, à l'occasion de la 17e journée de Fédérale 3.

Même une demi-heure après le coup de sifflet final, à Paul-Lignon dimanche 12 mars, les Ruthénois semblaient encore subir le match qu’ils venaient de disputer. Et pourtant, c’est bel et bien eux qui sont sortis vainqueurs (23-19) du duel avec La Salvetat Plaisance.

"Il n’y a pas de petites ou de grandes victoires, il n’y a que des victoires", soulignait Jérôme Broseta, entraîneur des sang et or, à la sortie des vestiaires. Il faut dire qu’à deux journées, dont une en retard pour les hommes du Piton, des phases finales, tous les points sont bons à prendre. Surtout quand cette victoire permet à Rodez de grimper d’une place et de s’installer sur le podium.

Rattrapés juste avant la mi-temps

Mais avant d’en connaître l’issue, le succès ruthénois s’est fait attendre, dans les tribunes, comme sur la pelouse. Car si Rodez a dégainé en premier par un essai de Bernad (9e) transformé par Dressayre, auteur également d’une pénalité (30e), les locaux ont subi la pression haut-garonnaise d’entrée. La Salvetat a joué costaud toute la première période, avec en face, des Ruthénois visiblement pas dans leur assiette. Peut-être les ris d’agneau matinaux qui leur restaient sur l’estomac ?

En tout cas, les visiteurs n’ont pas manqué l’occasion de passer devant les sang et or juste avant la mi-temps avec un deuxième essai (10-12). Et le scenario aurait pu être bien pire pour Rodez, car le temps des 13 premières minutes, La Salvetat a échoué à marquer trois pénalités, dont deux arrêtées par un poteau. Sans compter la transformation manquée à la 25e minute.

Dressayre repart à l’infirmerie

De retour des vestiaires, les Haut-Garonnais sont repartis comme ils avaient commencé. Et leur essai rapidement marqué (43e) aurait pu finir d’assommer Rodez. D’autant que le match manquait cruellement de rythme. Mais une occasion d’aplatir avortée à un mètre de la ligne (51e) a redonné de l’élan aux sang et or. Et dix minutes plus tard, Combet-Nibourel trouvait la faille et Dressayre libérait Paul-Lignon.

Une transformation qui a cependant coûté cher aux Aveyronnais, car leur buteur est sorti sur blessure juste après, une nouvelle fois touché aux ischios. "Je le sens mal cette fois. Je vais faire des examens mais vu le bruit que ça a fait quand j’ai tiré la transformation…", l’ouvreur se voyait déjà éloigné des terrains un moment. À l’image de la rencontre, la tension pesait sur les 20 dernières minutes. Subissant encore et encore la pression des Salvetains, Schramm et compagnie ont serré les dents.

Et c’est finalement une pénalité des derniers instants signée Worczynski qui a offert une respiration à Rodez. Les hommes du Piton n’ont pu souffler que quelques interminables minutes plus tard. Mais ils avaient arraché le succès, avec les phases finales (encore plus) en ligne de mire.

Les Ruthénois Corentin Aigoui et Thibaut Noël réagissent après la victoire au forceps (23-19) du Rodez rugby face à La Salvetat Plaisance #rugby #Fédérale3 #Rodez pic.twitter.com/suT70ykhvx — Centre Presse Aveyron Sports (@PresseSports) March 12, 2023