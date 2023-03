Villefranche-de-Rouergue : toujours bon pied, bon œil, Agnès Fournié a fêté ses 103 ans

Une belle cérémonie a été organisée pour célébrer le bel âge d’Agnès Fournié à l’Ehpad de Rulhe.

Vendredi 3 mars à l’USLD de Rulhe, la doyenne de l’établissement a fêté ses 103 ans, entourée de sa famille, des résidents du service et du personnel soignant.

Née le 3 mars 1920 à Laval, près de La Bastide l’Évêque, Agnès Fournié, née Gaffard, est fille d’agriculteurs et cadette d’une fratrie de 7 enfants (3 garçons et 4 filles). Après avoir été à l’école de Cadour et passé son certificat d’études, elle a travaillé à Rieupeyroux à l’hôtel Falière.

Elle rencontra Abel qui deviendra son mari. Il a été prisonnier de guerre en Allemagne, pendant 5 ans. À son retour, il intégra l’école de gendarmerie qui le renvoya en Allemagne sous l’occupation où ils vécurent pendant 11 ans. De leur union naissent trois enfants : Josiane, Michel et Évelyne. De retour en France en 1957, suite à une mutation, ils s’installèrent à Sornac en Corrèze. En 1965, ils décident de revenir dans l’Aveyron pour profiter de leur retraite, et firent construire une maison à Villefranche-de-Rouergue. Veuve en 1985, elle resta dans sa maison auprès de sa fille Évelyne et de son gendre.

Aujourd’hui, elle compte 3 petits-enfants, et 3 arrière-petits-enfants. Agnès poursuit son chemin de vie avec quiétude depuis fin 2022 au sein de ce service.

"Elle a plaisir à recevoir la visite de sa famille. Elle regarde la TV et aime parler de ses souvenirs avec une exactitude exceptionnelle", précise Sabine l’animatrice des lieux.

Pour cet anniversaire, elle a reçu un bouquet de fleurs et partagé un délicieux gâteau offert par l’établissement.