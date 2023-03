Le festival blues et rock aveyronnais résiste à tout, même au temps qui passe.



Cela fait 20 ans qu'à Lax, une poignée d'irréductibles blues-rockeurs (peut-être tout le village, en fait) organise un festival où le blues de haut niveau côtoie le rock de haut voltage. Une ou deux soirées très électriques annonciatrices du printemps (nous sommes à chaque fois ou presque le dernier week-end de mars). Des pointures son venues montrer le bout de leurs santiags sous le chaleureux chapiteau : Bill deraime, Paul Personne, Michael Jones, plus de "vrais morceaux" de Led Zeppelin, de Status Quo ou encore d'AC/CD. Le nom du festival ? Lax'n'Blues, évidemment

Malgré les années Covid qui ont fait tousser la volonté des organisateurs, en 2020 et 2021, et une dernière édition 2022 de retour où le printemps, justement, n'était pas au rendez-vous mais la neige et le verglas, "ce qui a engendré un bilan financier assez compliqué", les irréductibles ne lâchent pas l'affaire et une nouvelle édition du Lax'n'Blues aura bien lieu le samedi 25 mars à partir de 19 heures.

Au menu de cette nouvelle édition : Awek, Voltage (qui reprend AC/DC), Red Bean & Pepper Sauce, et enfin Opium du Peuple. Du blues et du rock solide et qui tient au corps.