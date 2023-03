Aveyron : Mathieu Garde co-vainqueur du concours du meilleur apprenti-boucher d'Occitanie

Le jeune artisan représentera la région en finale nationale en compagnie du Haut-Garonnais Abdoulaye Koné.



Il continue l'aventure. Ce lundi 13 mars au matin dans les locaux de l'Ecole des métiers du Lot à Cahors se déroulait le concours du meilleur apprenti boucher d'Occitanie qui réunissait la fine fleur (d'Aubrac, mais pas que) des apprentis de la région dans ce domaine. Parmi les neuf candidats de 17 à 21 ans, un Aveyronnais, Mathieu Garde, déjà sacré meilleur apprenti de l'Aveyron en novembre 2022, qui travaille à la Maison Ginisty à Sébazac.

Durant 4 heures, les neuf apprentis se sont attachés au "désossage d'une viande, le parage, l'épluchage et le ficelage", détaille un des membres du jury à nos confrères de La Dépêche du Midi. Et ceci pour quatre viandes : bœuf, porc, agneau et poulet.

Et à ce jeu, digne d'un "Top Chef", Mathieu Garde s'en est sorti haut la main puisqu'il termine premier ex-aequo avec le Haut-Garonnais Abdoulaye Koné. Ce qui tombait bien, puisque seuls deux apprentis doivent représenter l'Occitanie lors de la finale nationale qui se déroulera les 14 et 15 mai prochains en Avignon.