Aveyron : une journée d’ouverture de la pêche décevante sur les bords du Lot

Samedi 11 mars, les pêcheurs étaient bien au rendez-vous mais les conditions étaient peu favorables et beaucoup sont rentrés bredouilles.

L’ouverture de la pêche à la truite, samedi matin, par unetempérature douce de 13 degrés, a laissé les pêcheurs sur leur faim et ils devront attendre des jours meilleurs. L’AAPPMA d’Espalion avait tout mis en œuvre pour satisfaire ses adhérents. En complément du lâcher de truites de la Fédération, l’équipe des bénévoles avait procédé sur le parcours Saint-Côme-d’Olt/Espalion à un lâcher de truites fario d’une qualité exceptionnelle, issues de la pisciculture de La Canourgue. Mais si le niveau des cours d’eau était au plus bas ces derniers jours, il en était autrement samedi matin. Après les pluies de la nuit, les ruisseaux de Coussanes, du Merdanson, les Boraldes crachaient des eaux rougies et tumultueuses, le Lot également avec le lâcher du barrage. Des eaux trop fortes et peu propices.

Ainsi, sur le coup de neuf heures, les pêcheurs que nous avons croisé sur les berges du Lot étaient tous bredouilles.

Certains ont bien essayé de changer de lieu, mais le résultat est resté le même.

La journée tant attendue, et qu’ils préparaient depuis longtemps n’a rien donné si ce n’est un bol d’air. Mais il en faut davantage pour les décourager.

Les poissons lâchés sont toujours là et à un moment ou l’autre, ils seront au rendez-vous!