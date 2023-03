Luc-la-Primaube. "Belle époque et marrons chauds" avec Romain Blanes

La MJC est un espace de vie sociale qui tout au long de l’année propose des ateliers, des stages, des sorties culturelles et sportives. Récemment, Romain Blanes qui anime des cours d’arts martiaux traditionnels le mercredi de 19 h à 21 h, salle Vol de Nuit à l’Espace St-Exupéry, proposait un stage d’autodéfense au XIXe siècle (boxe, canne, lutte parisienne) baptisé "Belle époque et marrons chauds". L’emploi de la canne de combat, originellement utilisée dans les salles d’armes, a été codifié par les maîtres de savate et de sabre afin que la canne fût enseignée comme arme de défense. Au XIXe siècle, la canne était devenue un objet de la vie courante et un accessoire incontournable de la garde-robe masculine, qui pouvait offrir un avantage notable en cas de combat et devenir un objet de défense. Les participants à ce stage ont ainsi durant 4 heures découvert les valeurs morales apportées par cet art martial français qui sont l’humilité, l’honnêteté, le respect, le partage, la persévérance, la coopération, l’intégrité, la stratégie, la créativité, la confiance en soi… ainsi que les valeurs physiques apportées, le déplacement, l’endurance, la perception, l’adaptation, la coordination, les réflexes, le contrôle de soi, la gestion de l’adrénaline, l’explosibilité, la vitesse, la précision, le dépassement de soi, la connaissance de ses limites, le renforcement musculaire…