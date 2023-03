Saint-Saturnin-de-Lenne. De l’ambiance, du talent et de la convivialité avec les Musicaïres del Païs

L’association les "Musicaïres del Païs" regroupe des musiciens amateurs désireux de sauvegarder les traditions folkloriques de la région et de partager des connaissances musicales dans un esprit amical. Récemment, le club des Aînés de Saint-Saturnin a organisé une rencontre avec ce groupe. Dès 16 h 30, les premières notes de musique résonnaient dans la salle des fêtes pour le plus grand plaisir des amateurs. Jusqu’à 19 h 30, les musiciens s’en sont donné à cœur joie avec tout leur panel de musiques traditionnelles entraînant sur la piste les danseurs de montagnardes, bourrées, valses, polka, mazurka, gigue, scottish et autres…

A 19 h 30, ceux qui le souhaitaient, ont pu reprendre des forces grâce au repas préparé et servi par les bénévoles du club.

Ensuite la soirée musique-danse a repris et continué jusqu’à minuit dans une excellente ambiance. Une nouvelle fois, ces musiciens ont partagé leur passion pour notre folklore.