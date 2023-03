Saint-Christophe-Vallon. Foncourrieu : la deuxième tranche des travaux de restauration a débuté

La tenue de l’assemblée générale de l’association Les Amis Foncourrieu a donné l’occasion à son président, Jacques Retournard, de rendre hommage à Raymonde Molinié, "une de nos plus ancienne et active membre récemment disparue". En préambule des travaux de l’assemblée générale, Stéphane Baudoin, du cabinet d’architecture Pronaos, a présenté la deuxième tranche des travaux qui vient de commencer et qui concerne la réfection du clocher, du toit du chœur de la chapelle et du prieuré, ainsi que de la terrasse située au-dessus de la sacristie. Le montant total s’élève à 292 180 € TTC. Cette somme est financée à 50 % par des subventions de l’Etat (Drac), du département et de la région. Le fonds compensatoire de la TVA représente 16 % des apports. Le restant est pris en charge à 32 % par la Fondation du patrimoine et les fonds propres de l’association des Amis de Foncourrieu. La municipalité de Marcillac, propriétaire de la chapelle, assure simplement le "dommage ouvrage" et les éventuels aléas. Dans son rapport moral, Jacques Retournard a ensuite énuméré les nombreuses actions menées par les bénévoles au cours de l’année écoulée. Il a ensuite présenté les projets de petits travaux à effectuer en 2023 : entretien du parc, réfection des bancs en pierre, peinture du plafond restauré de la tribune de la chapelle… Il a également évoqué l’agenda des animations musicales prévues cet été avec notamment le concert du Big band de Fred Bonnet en juillet et celui de Sasha Boldachev (Musique en joie) en août. À l’occasion du lancement de la deuxième phase des travaux de restauration de la chapelle, il est envisagé de réaliser une nouvelle série limitée du liadou avec une silhouette du clocher gravée sur sa lame. Le bureau composé de Jacques Retournard (président), François Périé (secrétaire) et Michel Périé (trésorier) a été reconduit à l’unanimité et voit l’arrivée de deux nouveaux membres : Bernard Debanc et Pierre Luffau. Le montant de l’adhésion à l’association a été porté à 20 €.