Indemnité carburant : pourquoi certains d'entre vous n'ont toujours pas reçu l'aide de 100 euros ?

Pour de nombreux automobilistes pourtant éligibles, la demande en ligne pour bénéficier de l'indemnité carburant est un parcours du combattant.

Alors que 10 millions de Français les plus modestes peuvent prétendre à l'aide de 100 euros de l'indemnité carburant, ils n'étaient que la moitié à l'avoir réclamer au début du mois de février. La décision a donc été prise de décaler le délai limite pour en faire la demande jusqu'au 31 mars 2023.

Mais cette demande en ligne ne s'est pas faite sans quelques couacs ces dernières semaines. Dernièrement, un bug informatique empêchait les demandeurs qui avaient une plaque d'immatriculation avec un ancien format de bénéficier de ce coup de pouce financier. Désormais, des dysfonctionnements engendrent des retards de versement de l'indemnité.

A lire aussi : Indemnité carburant : un bug, qui vous empêchait peut-être de réclamer l'aide de 100 euros, a été corrigé

Comme le rapporte RMC, de nombreux automobilistes attendent toujours de recevoir cette aide, parfois plus d'un mois après en avoir fait la demande, alors qu'elle est censée être versée dans une moyenne de 14 jours.

6 millions de demandes

L'indemnité carburant est destinée aux ménages les plus modestes qui utilisent leur voiture tous les jours pour aller au travail. Ceux qui avalent les kilomètres avec un budget serré pour faire le plein attendaient l'aide financière avec impatience, mais pour certains, cela a été la douche froide. "On a bien pris votre demande mais on a un bug : un fichier remonte et on ne sait pas comment corriger cela", a répondi le service en charge des dossiers à une automobiliste de 62 ans interrogée par RMC.

Des problèmes de transmission de données entre les assureurs et l'Etat pourraient être à l'origine de ces nombreux pépins, les dossiers étant parfois refusés pour défaut d'assurance... De quoi en décourager certains. Sur les 10 millions de personnes éligibles, seuls 6 millions d'automobilistes auraient fait la demande selon le cabinet du ministre de l'Economie, Bruno Le Maire.

A lire aussi : Indemnité carburant : le délai pour réclamer l'aide de 100 euros prolongé jusqu'à fin mars, voici comment faire

Il n'est pas trop tard pour faire la demande

Si vous avez la possibilité de recevoir l'indemnité carburant, il n'est pas trop tard pour s'y prendre. La demande en ligne se fait sur le site impots.gouv.fr, le même qui propose une simulation gratuite en quelques clics pour vérifier si vous êtes bien éligible avant d'engager les démarches administratives.

Pour réclamer l'indemnité, il faudra se munir de votre avis d'imposition sur lequel est inscrit votre numéro fiscal, de votre carte grise avec la plaque d'immatriculation de votre véhicule ainsi que de vos coordonnées bancaires. L'aide de 100 euros sera versée directement sur le compte bancaire du bénéficiaire