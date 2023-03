Kalyna, un nouveau lien à Rodez pour les Ukrainiens de l'Aveyron

Samedi 11 mars à la maison des associations du Faubourg, de nombreux Ukrainiens – mères et enfants pour la plupart – s’étaient réunis pour le lancement de leur nouvelle association. On y était.

Kalyna. En ukrainien, cela signifie un petit arbuste sur lequel poussent des baies d’un rouge vif, symboles du pays et de la famille. Kalyna, c’est surtout le nom de la première association ukrainienne de l’Aveyron. Elle s’est créée samedi 11 mars à la maison des associations de Rodez, où résident 93 réfugiés depuis le début de la guerre, il y a un an. Drapeaux fièrement exposés, ballons jaune et bleu, textes d’enfants pour remercier la France, buffet de spécialités slaves… Anna et Inna ont mis les petits plats dans les grands pour lancer leur "asso". Ces deux Ukrainiennes ont quitté leur pays pour le département il y a plus de 15 ans. Par choix. Il leur était ainsi naturel d’aider leurs homologues, femmes et enfants contraints de fuir leur pays sous les bombes… "Le retour pour tous s’annonce compliqué. L’idée de cette association est d’aider chacun à s’intégrer, se sentir mieux ici car il faut se souvenir que ces mères de famille sont arrivées sans rien !", expliquent les deux initiatrices. Surtout, face à ces réfugiés, souvent confrontés à la barrière de la langue, elles ont souhaité offrir un lien, un soutien.

Loin de cette guerre qui fait encore rage et qui n’est jamais loin de toutes les pensées, ce premier rendez-vous associatif a été fort en émotions. A l’image de cette poésie d’une jeune fille déclamée samedi soir, en hommage aux soldats… Prise par les sanglots, elle n’a pu la conclure.

"Vous serez toujours les bienvenus à Rodez"

"C’est dur pour les jeunes encore", confiaient plusieurs des mamans, arrivées pour la plupart à Rodez avec le bus des "82" en mars dernier. Elles aussi n’ont pu retenir leurs larmes à l’heure de l’hymne national, entonné la main sur le cœur.

"Vous êtes et serez toujours les bienvenus à Rodez. Les portes de notre ville et de la mairie vous sont ouvertes pour toujours", leur a lancé le maire, Christian Teyssèdre, présent lors de cette soirée. Chaleureusement applaudi et mille fois remercié, ce dernier n’a pas caché qu’au vu "de la tournure des événements, j’ai malheureusement peur que vous soyez là encore pour un moment. Je comprends la douleur mais sachez que nous sommes ravis et heureux de vous avoir comme concitoyens. Malgré tout, vos sourires nous donnent de la force. Et je crois savoir que vos enfants sont excellents à l’école donc je vous en félicite !"

Témoignages

Zoia. Centre Presse - Mathieu Roualdés

Zoia ne peut retenir ses larmes. Sur son téléphone, elle nous montre les images de son immeuble bombardé. De son appartement, de sa vie d’avant dans un quartier résidentiel de Kharkiv, il n’en reste plus rien. "Ils ont tout détruit", souffle-t-elle. Lorsque les premières bombes sont tombées, le 24 février dernier, Zoia s’est cachée sous terre, dans des bunkers, avec ses deux enfants. Le plus jeune, 9 ans aujourd’hui, souffre d’autisme. Il ne supporte pas le bruit. La quadragénaire, à la chevelure blonde éclatante, décide alors de fuir. Pas le choix. Direction la gare, avec sa maman sourde et muette. "Je l’ai prise dans une brouette, c’était terrible. On se marchait tous dessus sur le quai, je n’ai jamais vu autant de monde entassé de ma vie…", se souvient celle qui était professeur en langue des signes dans son pays. Avec ses deux enfants et sa maman, âgée de 85 ans, elle traverse la Pologne en train, puis l’Allemagne, jusqu’à rejoindre Paris. Puis Rodez où elle connaît quelqu’un. "Zoia est très connue dans le milieu des malentendants, c’était une pointure dans son métier à l’international", explique l’une de ses amies. Depuis, la famille s’est installée à Rodez et la quadragénaire est en plein apprentissage du français. "Pour retrouver du travail rapidement", dit celle qui ne voit pas la situation s’arranger pour son pays. "Poutine n’arrêtera jamais !", peste-t-elle. "Heureusement, nos hommes tiennent bon et notre président Zelensky n’a pas fui comme certains s’y attendaient !"

Kalyna, nouveau lien pour les Ukrainiens Centre Presse - Mathieu Roualdés

On avait rencontré Vitalina, il y a près d’un an, au Dojo de Rodez. Elle était dans le bus des "82", avec ses deux filles, adolescentes. À l’époque, on se souvient d’une femme épuisée, les traits tirés, visage d’une nouvelle guerre et de l’exil. "Je me souviens du trajet depuis la Pologne, c’était si long. On a mis plus de 20 heures et à notre arrivée, il y avait tant de monde… On ne savait plus où donner de la tête, c’était difficile", se remémore-t-elle aujourd’hui, le visage de nouveau radieux. En revanche, son sourire s’affiche toujours timidement. Vitalina a laissé son mari sur le front. L’inquiétude est grande. De son appartement à Saint-Éloi, elle suit l’avancée des combats sur les réseaux sociaux. "C’était très compliqué les premiers mois. Jamais, je n’aurais imaginé quitter l’Ukraine et j’ai la nostalgie de cette vie d’avant", confie-t-elle. Dès que la situation s’améliorera sur le champ de bataille, Vitalina espère d’ailleurs retrouver sa terre. Mais pour l’instant, "nous n’avons pas le choix". En attendant, elle se dit "plus que reconnaissante de toute l’aide apportée par la France". Et de la scolarité offerte à ses deux filles. "Elles vont à l’école, elles travaillent bien", se félicite la maman. "Et la plus jeune joue même au Rodez Aveyron football maintenant", lance-t-elle, en langue de Molière. Tout sourire. Et avec fierté.