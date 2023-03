Argences en Aubrac. La compagnie "La brebis égarée" a fait swinguer le public du centre culturel

La Compagnie "La brebis égarée" est venue sur la commune d’Argences-en-Aubrac représentée son spectacle Par Quoi Je Me Sauve, au centre culturel.

Il s’agissait d’un report, c’est-à-dire que le spectacle avait été programmé plus tôt, pendant la crise sanitaire. Une fréquentation timide de la part des habitants sur ce dernier week-end des vacances d’hiver. Et ce, malgré un spectacle riche en sons et lumières, avec une qualité de jeu des artistes sur scène. Ceux-ci ont fait swinguer le centre culturel en mêlant plusieurs genres musicaux, du rock au rap, puis au jazz en exprimant le récit d’un jeune précaire et isolé dans les tourments des États-Unis des années 70 à 90, tels que l’économie, les maladies, le racisme…

Traité avec poésie, ce spectacle raconte un voyage, le mouvement du corps par la danse comme une expression fondamentale de l’humanité.