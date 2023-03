Lacroix-Barrez. L’association "Les amis de Bars" entre bilan et projets

Les membres de l’association "Les amis de Bars" se sont réunis pour leur assemblée générale annuelle à la mairie de Lacroix-Barrez. Ce fut l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée, (la fête du 4 août 2022 fut un franc succès), de faire le point sur les projets à venir mais aussi de renouveler le bureau, la présidente, Julie Clermont étant démissionnaire.

Un nouveau bureau a été élu à l’unanimité :

Président : Géraud Cullier de Labadie

Trésorière ; Chantal Delmas

Secrétaire : Muriel Delpuech

Tous les membres de l’association ont tenu à remercier Julie Clermont pour son investissement et son dynamisme, grâce à son implication, l’association qui était en sommeil depuis plusieurs années a retrouvé sa vocation première, c’est-à-dire organiser une fête du village chaque année, marquée par la convivialité et la bonne humeur dont les bénéfices ont permis l’embellissement du village, notamment son fleurissement et la réalisation d’aménagements comme l’aire de jeu pour les enfants au Couderc.

Le nouveau bureau s’inscrit dans la continuité des actions menées depuis quatre ans.

La date de la prochaine fête de Bars a été fixée au jeudi 3 août 2023, les habitants de Bars seront heureux d’accueillir de nombreux convives lors d’un repas avec la présence des producteurs locaux lors d’une soirée conviviale sur la place du village.