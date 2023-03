Le film "Everything Everywhere All at Once" rayonne aux Oscars : retrouvez le palmarès complet

La 95e cérémonie des Oscars a livré son verdict, dimanche 12 mars 2023. Le film "Everything Everywhere All at Once" a tout raflé sur son passage.

"Everything Everywhere All at Once", sorti fin août 2022 en France, a fait un véritable carton à l'occasion de la 95e cérémonie des Oscars, dimanche. Hollywood est tombé sous le charme de cette histoire d'une famille sino-américaine luttant pour sa survie dans plusieurs dimensions.

Multiples récompenses

Désigné meilleur film, ce mélange de science-fiction, comédie et action, "Everything Everywhere All at Once" s'est aussi adjugé l'Oscar de la meilleure réalisation, pour le duo Daniel Kwan-Daniel Scheinert, auteurs par ailleurs du scénario original - primé lui aussi. Michelle Yeoh, qui interprète dans "Everything Everywhere All at Once" une mère de famille au bord du burn-out se découvrant des super-pouvoirs dans des univers parallèles, a été sacrée meilleure actrice, tandis que les statuettes des meilleurs seconds rôles sont revenues à Ke Huy Quan et Jamie Lee Curtis pour leurs prestations dans ce même long-métrage.

"Espoir et possibilités"

"Pour tous les petits garçons et petites filles qui me ressemblent et regardent (la cérémonie) ce dimanche soir, c'est un symbole d'espoir et de possibilités", a déclaré Michelle Yeoh, d'origine malaisienne, lors de son discours de remerciements sur scène. L'actrice âgée de 60 ans a aussi appelé les femmes à refuser qu'on leur dise que leur bel âge est passé.

Devant les projecteurs dès son enfance et vu notamment dans "Indiana Jones", avant de renoncer au métier d'acteur pendant deux décennies en dénonçant le manque d'opportunités pour les acteurs asiatiques, Ke Huy Quan était en larmes au moment de recevoir sa statuette, qu'il a embrassée.

Le palmarès complet

Cette 95e cérémonie des Oscars rimera donc avec "Everything Everywhere All at Once", qui a (quasiment) tout raflé sur son passage. Voici le palmarès complet :