Luc-la-Primaube. Les enfants de la MJC à la rencontre des résidents de Sainte-Anne

À l’occasion du carnaval, les enfants de 7 à 10 ans de l’accueil de loisirs de la MJC de Luc-la-Primaube, sont venus défiler déguisés à la maison Sainte-Anne. Les résidents avaient fabriqué des décorations pour enjoliver la salle où ils se sont retrouvés. Ceux qui le souhaitaient ont pu également se déguiser avec des chapeaux ou des colliers. Les enfants ont dansé sur des chansons d’aujourd’hui ou plus traditionnelles comme "La chenille", auxquelles les résidents et le personnel se sont joints avec plaisir. Un moment d’échanges intergénérationnels remplis de rires et de joie comme on les aime.