Les orages se sont abattus sur l'Aveyron ce lundi 13 mars en début de soirée : retour en images

Pluies intenses, foudre, rafales de vent et parfois chutes de grêle ont traversé le département, d'abord par le nord, puis par le sud. Les premières images.

Les orages étaient annoncés, ils sont venus, et la nuit a paru tomber plus vite, après une très belle journée. Vers 19 heures ce lundi 13 mars, les premières pluies orageuses s'abattaient sur l'ouest puis gagnaient le Ruthénois. Après les éclairs et des rafales de vent mesurées à plus de 75 km/h, une pluie soutenue s'installait sur le département, et de la grêle a été signalée localement, comme dans le secteur de Pruines, ou encore ici, importantes, à Saint-André-de-Najac.

Un autre exemple de ces pluies orageuses en images à Sébrazac.

Peu avant 20 heures, c'était au tour du Sud-Aveyron à être touché par les orages qui semblaient suivre la vallée du Tarn, touchaient Réquista et Coupiac et se dirigeaient vers Saint-Affrique et Millau, avec des orages de grêle qui étaient annoncés par Météo France.

Sacré phénomène dans ce secteur depuis 19h10, en direction de Saint-Affrique pic.twitter.com/hBynpYohWM — Chilav3rt (@Ragnaroc74) March 13, 2023

Un passage éclair, ou presque

"Super cellule" orageuse en train de se constituer sur Rignac, voire un embryon de tornade aux portes de Rodez, automobilistes qui se font "défoncer" par la grêle du côté d'Albi, vidéos d'éclairs sur Sébazac : le groupe Facebook "Passion orages Aveyron" a attendu cet épisode orageux avec impatience, installant même un "direct" pour filmer et photographier le coeur de cette soirée d'orages en Aveyron.

Vers 20h30, l'activité orageuse avait laissé place à une pluie de moins en moins soutenue par l'Ouest Aveyron. A 20h50, le site Keraunos a relevé 2 428 décharges d'éclairs en Occitanie en 4 heures de temps, dont 704 en Aveyron. Du côté des pompiers ces orages n'ont pas engendré d'interventions particulières.

Vers 20h30 ce lundi, l'Aveyron recommençait à pointer le bout de son nez de sous la couverture d'orages. Capture d'écran - Infoclimat.fr

Pour la nuit de lundi au mardi 14 mars, Météo France prévoyait un ciel nuageux avec des averses éparses.