Salles-la-Source. Myciculture : Marie Marotte et Alexandre Azzari cherchent un site

Marie Marotte et Alexandre Azzari, la trentaine débutante, viennent de s’installer à Villecomtal. Ils ont tous deux déjà une belle expérience dans la restauration, Alexandre travaille comme chef cuisinier dans une grande enseigne Ruthénoise. "Voulant nous mettre à notre compte, nous avons réfléchi et choisi une activité qui allie à la fois nos compétences culinaires et une production agricole de qualité. Après analyse de différentes possibilités, cultiver et valoriser des champignons et des micropousses nous a paru très opportun pour plusieurs raisons : pas besoin de grandes surfaces de terrain, peu de production locale, valeur gustative et culinaire importante, culture à cycle relativement court…", expliquent en commun Marie et Alexandre qui comptent proposer leurs produits en circuit courts, sur les marchés locaux, soit fraîchement cueillis ou cuisinés avec des recettes à découvrir. Des débouchés dans la restauration sont aussi possibles.

"Après avoir envisagé plusieurs régions, nous avons choisi l’Aveyron car c’est un département que nous aimons beaucoup à la fois pour la qualité de vie qui y règne que pour sa culture culinaire avec ses nombreuses recettes traditionnelles. Nous y sommes maintenant installés depuis un mois", raconte Alexandre qui ajoute, après avoir précisé qu’il vient de terminer une formation BPREA d’une année sur la culture des champignons, lui permettant de s’installer comme agriculteur : "Notre projet étant abouti sur de nombreux points, nous en sommes désormais à phase de recherche d’un lieu pour installer nos ateliers de productions dans le Vallon entre Salles-la-Source, Villecomtal, Marcillac et les environs. Ce lieu doit être facilement accessible pour une surface entre 70m² et 100m² pour abriter nos futures cultures et effectuer les manutentions de préparations et de conditionnements. Nous aurons besoin d’un accès à l’eau et à l’électricité. Idéalement cela peut être : une grande cave, une ancienne mine, un ancien tunnel de chemin de fer, un entrepôt inutilisé au sein d’une exploitation agricole, une grange, des bâtiments de collectivités… Nous nous proposons d’étudier les différents lieux qui pourraient nous être proposés, en espérant que dans le Vallon les possibilités ne manqueront pas."

Il ne reste plus qu’à souhaiter un bel accueil à ce jeune couple, fort sympathique, sous nos cieux et qu’ils puissent choisir parmi de nombreuses propositions un lieu idéal pour mettre en place leur projet, en attendant le plaisir d’agrémenter les menus.

Contact : marotte.marie@gmail.com, ou 06 15 05 08 26