Occitanie : à Cajarc dans le Lot, deux cyclistes échappent de peu à l'effondrement d'une falaise

Les faits se sont déroulés ce dimanche 12 mars sur la RD 662, qui a dû être fermée à la circulation, le temps d'évacuer les blocs de pierre.



Il était environ 16 heures ce dimanche, et deux cyclistes en balade roulaient sur la RD 662 entre Cajarc et Larnagol, une route qui suit une bonne partie de la rivière Lot, entre Lot et Aveyron, dans un superbe circuit à l'ombre des falaises. Et c'est une partie de ces falaises qui se sont effondrées sur la route, alors que les deux cyclistes venaient juste de passer. Indemnes, les deux compères en seront quittes pour une grosse frayeur.

Mais l'avalanche de rocs sur la route a entraîné l'interruption totale de la circulation entre Cajarc et Larnagol, les services départementaux lotois et la gendarmerie de Figeac ont mis en place une déviation des deux côtés de la falaise effondrée, le temps de dégager les blocs de rocher.

La gendarmerie recommande la plus grande prudence sur cet axe, en cette période où d'importantes pluies sont attendues.