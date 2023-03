Paris plage recrute pour cet été

Les personnes qui aiment travailler en équipe dans une ambiance sympa et dynamique, organiser les espaces de détente matin et soir pour les visiteurs, accueillir et orienter le public qui vient se détendre sur les berges de Paris Plages durant l’été, peuvent postuler pour travailler à Paris plage.

Les jeunes qui rêvent de travailler à Paris peuvent le faire dans un super cadre. C'est à la fois comme si on était en vacances, tout en travaillant. Alors si vous cherchez un job d’été en plein air, vous pouvez rejoindre l’équipe des plagistes de Paris Plages 2023. Pour cela, il faut accompagner sa candidature d'un CV et d'une lettre de motivation à l’adresse mail : dicom-recrutements-parisplages@paris.fr avant le 31 mars 2023. En ce qui concerne les conditions, il faut être âgé de plus de 18 ans, pouvoir travailler trois semaines minimum en continu, à partir du 5 juillet et ce jusqu'au 13 août. Les candidatures retenues seront départagées en avril. Par ailleurs, la ville de Paris propose d'autres emplois dans les musées, les bibliothèques etc.