Rodez. Angèle Dominicé, le quotidien tracé par le VTT

En quête d’un rythme plus poussé, la Laissagaise de 15 ans a rejoint le Vélo club Rodez il y a cinq ans. Et depuis, elle ne cesse de gagner en puissance.

À tout juste 15 ans, Angèle Dominicé cumule déjà les (très) bons résultats. Il faut dire que cela fait déjà quasiment dix ans que la sociétaire du Vélo club Rodez pratique le VTT. "Toute petite, j’avais sans arrêt la bougeotte et je faisais énormément de vélo. Comme ça me plaisait beaucoup, mes parents ont décidé de m’inscrire au club de Laissac. C’est là qu’est venue ma passion pour le VTT", se souvient Angèle. Mais elle s’est rapidement sentie à l’étroit. "Je recherchais un niveau d’entraînement plus élevé", précise-t-elle.

C’est ce qui l’a poussée à rejoindre le VCR l’année de ses 10 ans. Au sein du club du Piton, Angèle Dominicé a bien progressé, la menant à faire, en 2022, sa meilleure saison. Car la jeune vététiste y a cumulé les tops 5 et 3 en coupe de France, avec notamment une 5e place, après avoir obtenu une 3e place à Brassac, où elle était surclassée en junior. Elle a également terminé 6e du championnat de France, a été sacrée championne d’Occitanie et décroché la première place au trophée de France des jeunes vététistes.

Un stage avec l’équipe de France

Sa 5e place en coupe de France lui a permis de décrocher un stage avec l’équipe nationale lors des dernières vacances de Toussaint. La jeune Aveyronnaise a pu rouler sur un circuit olympique reconstitué pour l’occasion. "Je crois que c’était le circuit du Brésil. Elle a côtoyé le staff du pôle France et a appris beaucoup de choses. Cette semaine de stage a été très enrichissante pour Angèle", souligne Lionel, son papa, qui, avec Caroline sa maman, sont ses premiers et ses plus fidèles supporters.

Ils la suivent sur le circuit VTT le plus souvent possible. "Le vélo, ce n’est pas spécialement mon sport mais Angèle est tellement passionnée que nous faisons le maximum pour la soutenir", ajoute-t-il avec une pointe de fierté dans la voix. Entre les déplacements et les entraînements, la passion de la pilote ruthénoise lui demande beaucoup de temps, surtout avec des études en parallèle. "Je suis en seconde générale au lycée François-d’Estaing et j’ai la chance d’avoir des horaires aménagés. Cela me permet de conjuguer études et sport sans problème", précise-t-elle.

Et des heures d’entraînements et de pratique il en faudra pour cette nouvelle saison, car Angèle Dominicé s’est fixée des objectifs élevés. "Mon principal objectif est de conserver mon titre régional. Ensuite, continuer de faire des tops 5 et des tops 3 en coupe de France et pourquoi pas gagner une manche, énumère la jeune fille. Je vais également essayer de progresser dans le classement national, aussi bien en coupe qu’en championnat."

Des aspirations ambitieuses qui devraient encore une fois permettre à la jeune cycliste de faire briller les couleurs du club du Piton.