Athlétisme : un championnat de France de cross-country réussi pour les sang et or

Samedi 11 et dimanche 12 mars, 27 athlètes ruthénois étaient à Carhaix (Finistère) pour la finale nationale de cross. Et s'ils n'ont pas décroché de médaille, ils ont fait une belle compétition.

Ce week-end des 11 et 12 mars, une délégation de 27 athlètes du Stade Rodez athlétisme était à Carhaix (Finistère) pour le championnat de France de cross-country. Avec des conditions climatiques qui ont rendu les divers parcours en champs de labours au fil des courses, les jeunes Ruthénois ont confirmé tous les résultats qu’ils ont obtenus cette saison. L’avenir semble optimiste pour ce groupe et leur encadrement, dont une partie était présente pour les suivre. Adrien Brayet, Benoît Dunet et Hélian Cavalié ont apprécié à leur juste valeur les résultats réalisés.

Certes, il n’y a pas eu de médaille, mais dans des pelotons réunissant près de 350 coureurs, voire plus chez les as, les places obtenues dans le top 30 ont été un succès. Que ce soit Gwalys Bouzat, 17e cadette, Yonis Dunet, 16e cadet ou encore Oscar Cransac-Chayrigès, 29e cadet, tous trois ont montré le chemin à suivre. Et avec eux, le coach Benoît Dunet a payé de sa personne en se classant 66e en master.

Collectivement, les cinq équipes ruthénoises présentes sont allées au bout de leur effort, les cadets se classant à une très belle 13e place. La saison hivernale est maintenant bouclée et les jeunes et leur encadrement se sont déjà tournés vers les championnats 2024 qui se dérouleront sur les parcours de Cap découverte, dans le Tarn.