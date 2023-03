Le camping du Viaduc rejoint l'enseigne rendue célèbre par la série télévisée de TF1

"Camping Paradis", c'est une série télévisée familiale de TF1, créée en 2006 et qui est diffusée épisodiquement en première partie de soirée. 13 saisons qui content les aventure du propriétaire du camping Paradis, Tom Delormes (joué par Laurent Ournac), et son équipe, qui doivent faire face à l'affluence estivale et gérer les problèmes qui peuvent survenir, tout en s'efforçant de satisfaire au mieux les clients.

Depuis 2020, Camping Paradis est devenu un label qui regroupe quelque 90 campings en France, dont 15 en Occitanie. Et à partir du 6 avril 2023, date d'ouverture de la saison, un camping Paradis "comme à la télé" va ouvrir pour la première fois en Aveyron, selon Actu.fr, en lieu et place du camping le Viaduc à Millau, sur les bords du Tarn. 233 emplacements sur 4,5 hectares, un espace aquatique avec piscine extérieure chauffée, la structure gérée par Gloria et Olivier Loilleux va donc prendre les couleurs bleues du camping star du petit écran, situé lui à Martigues (même si certains épisodes sont tournés dans d'autres lieux). "On s’y croirait vraiment, c’est une grosse machine, se réjouit Olivier Loilleux auprès de nos confrères de Midi Libre. Ça nous apporte beaucoup."

Une ambiance comme dans la série, avec la danse "Fiesta boum boum" enseignée par des animateurs formés par la Camping Paradis academy, mais aussi, cet été, des célébrités issues du monde de la télévision qui viendront chaque semaine à Millau, à la rencontre des vacanciers.

En attendant, pourquoi pas, qu'un épisode de la série télé ne soit tourné dans la Cité du gant...