Aveyron : le long combat des ex-salariés de SAM devant les prud'hommes a débuté

Ce lundi 13 mars, devant la salle de l'Athyrium à Onet-le-Château, des ex-salariés de l'usine SAM de Viviez, ainsi que d'autres soutiens, se sont retrouvés pour le premier épisode de la procédure prud'homale engagée après la liquidation de l'usine le 26 novembre 2021. Les premières plaidoiries auront lieu le 12 février 2024.

Ce lundi 13 mars, en début d'après-midi, des ex-salariés de l'usine SAM de Viviez et leurs soutiens, se sont retrouvés devant la salle de l'Athyrium à Onet-le-Château où se tenait le premier épisode de la procédure prud'homale engagée après la liquidation de leur usine, le 26 novembre 2021. Un procès délocalisé de manière exceptionnelle dans cette salle qui peut accueillir plusieurs centaines de spectateurs.

"Ce procès aura lieu sous le regard et la pression à la fois des salariés, de la CGT, de la FSU, de l'Unsa et d'autres organisations syndicales, a prévenu David Gistau, délégué CGT et représentant des salariés. Tout ce qui se passera concernant les salariés aura lieu dans ce cadre-là. Nous n'avons aucune confiance et la meilleure façon d'obtenir gain de cause c'est d'assurer notre présence ici et ailleurs."

Petit à petit donc, les gradins de cette salle d'audience délocalisée ont fini par se remplir avant que les conseillers prud'homaux ne fassent leur entrée. Face à eux, une table où s'empilent les 288 dossiers des ex-salariés de l'usine SAM qui "demandent justice".

L'audience du jour, de "mise en état", avait essentiellement pour but de fixer un calendrier de procédure permettant un traitement de cette affaire qui s'annonce "longue et complexe". Après avoir délibéré, les conseillers prud'homaux ont fixé la date des premières plaidoiries au 12 février 2024.

"Des délais contenus"

"Les délais qui ont été donnés aujourd'hui, sont des délais normaux pour ce genre de procédure, assure Me Renaud Fréchin, avocat des salariés de SAM. Il faut entre un et deux mois pour convoquer les parties à une audience de conciliation, trois mois pour que les demandeurs prennent les conclusions, trois mois pour que le défendeur puisse y répondre, un mois ou deux pour que le demandeur réponde éventuellement à l'argumentation qu'il a reçu, idem en défense. Le dossier peut ensuite être plaidé."

Un délai qui a pu paraître long pour certains ex-salariés, mais qui reste donc "normal compte tenu aussi de toute la logistique que cela implique, assure Me Fréchin. Et ce, pas que pour le conseil des prud'hommes, mais également pour les avocats, les assistants juridiques qui travaillent au sein de nos cabinets, etc. Les délais donnés aujourd'hui sont donc très contenus. Nous espérons que tout le monde sera prêt et normalement, nous allons l'être."

À la sortir de cette audience, les ex-salariés de l'usine SAM se sont préparés à un long combat judiciaire qui perdra vraisemblablement plusieurs années.