Concert hommage : 70 musiciens sur scène en l'honneur du regretté Bruno Girard à Espalion

Les formations de bandas d’Espalion et los Chocos Latinos d’Arvieu rendront un hommage musical à Bruno Girard, musicien talentueux, ce 1er avril, à la salle de Saint-Côme-d’Olt.

La banda d’Espalion "Les Souvenirs de Nestor", Le big Band de Bozouls "BBB" et l’ensemble musical d’Arvieu "Los Chocos Latinos" rendront un hommage vibrant le 1er avril, à la salle de Saint-Côme-d’Olt, à Bruno Girard, leur ami musicien trop tôt parti en octobre 2022.

Arrivé à Espalion dans les années 90, Bruno n’en était pas à ses premières notes. Dès 1997, il rejoignait le Big Band dirigé par Fred Bonnet. Il lui est resté fidèle jusqu’au bout, y compris quand le Big Band est parti s’installer sur Bozouls.

En 2006, cinq copains, anciens rugbymans, cherchaient quelqu’un pour créer une banda et bien qu’ayant trouvé le projet un peu "fou", Bruno a tout de suite accepté de relever le défi. "Les Souvenirs de Nestor" étaient nés. Ils sont à ce jour 25 musiciens et proposent chaque année un festival de bandas à Espalion qui amène plusieurs milliers de visiteurs durant tout un week-end.

Bruno les accompagnait encore aux derniers mois de son existence. Enfin, en 2018, grâce à Myriam Wilfrid, une de ses anciennes élèves, il a apporté sa joie de vivre, sa gentillesse et ses connaissances musicales à ce qui n’était encore qu’un atelier de répétition et qui deviendra le groupe "Los Chocos Latinos" d’Arvieu.

Bruno était l’ami de tous

Au-delà de ses compétences musicales, Bruno Girard a tissé des liens d’amitié très forts avec les trois ensembles musicaux et les élèves et enseignants du conservatoire de musique de Rodez, où il était professeur de trompette. Sa personnalité, sa douceur, sa gentillesse, son humour décalé, sa patience et sa pédagogie mais aussi ses solos endiablés et les nombreux déplacements souvent très festifs avec les trois groupes ont signé des pactes indéfectibles. Il a laissé un grand vide affectif.

Tous ses amis musiciens ont unanimement souhaité lui rendre un hommage autour d’un grand show musical le samedi 1er avril à partir de 20 h à la salle de Saint-Côme-d’Olt.

Une première partie sera assurée par le Big Band de Bozouls (BBB) dans une ambiance jazz et variété, suivie par la banda d’Espalion "Les Souvenirs de Nestor" et pour terminer la soirée, avec Los Chocos Latinos d’Arvieu (salsa, cumbia) dans une ambiance endiablée comme l’aurait aimé Bruno.

Plus de 70 musiciens se produiront sur scène

Une buvette et une petite restauration seront proposées sur place.

L’entrée est en libre participation. Une urne sera mise à disposition du public et les fonds seront reversés aux enfants de Bruno.