Consommation d'électricité : voici les départements qui enregistrent les plus fortes baisses cet hiver

Le point sur les départements qui ont consommé moins d'électricité ces derniers mois.

Après de multiples appels à la sobriété énergétique avant et pendant l'hiver 2022-2023, tous les départements ont enregistré une baisse de la consommation d'électricité. Le site de l'Observatoire français de la transition écologique, se basant sur les données d'Enedis et de ses compteurs Linky, a publié une carte des territoires qui ont le moins consommé.

Le sud-ouest et le pourtour méditerranéen affichent les baisses les plus importantes. En Occitanie, elles varient de 6 à 9 %. Voici les taux exacts pour tous les départements de la région (chiffres entre le 15 octobre 2022 et le 12 mars 2023) dans le secteur résidentiel :

Aude : baisse de consommation de 8,8 %

Hérault : baisse de consommation de 8,6 %

Pyrénées-Orientales : baisse de consommation de 8,5 %

Tarn-et-Garonne : baisse de consommation d 7,9 %

Gers : baisse de consommation de 7,8 %

Haute-Garonne : baisse de consommation de 7,8 %

Tarn : baisse de consommation de 7,7 %

Lot : baisse de consommation de 7,7 %

Aveyron : baisse de consommation de 7,4 %

Lozère : baisse de consommation de 7,3 %

Gard : baisse de consommation de 6,8 %

Hautes-Pyrénées : baisse de consommation de 6,4 %

Ariège : baisse de consommation de 5,3 %

Ces chiffres ont été calculés "en faisant la différence entre la consommation électrique mesurée cet hiver et la consommation électrique des années précédentes, en gommant les écarts de température et les périodes de confinement de 2020", détaille Enedis.

Les baisses enregistrées dans les différents départements depuis le 15 octobre 2022. Capture - Enedis

Des disparités sud / nord-est

À titre de comparaison, les départements les plus exemplaires sont le Territoire de Belfort (baisse de 10 %) et le Var (baisse de 9,5 %) quand les moins bons élèves se trouvent en Moselle (baisse de 3 %), en Saône-et-Loire (baisse de 3,6 %) et la Loire (baisse de 3,8 %).

Un tel écart s'explique en partie par le niveau d'installation de chauffages électriques. "Ce sont les territoires qui ont des taux d'équipement parmi les plus élevés et ont donc des marges d'économies plus importantes en abaissant la température à 19°C" qui ont affiché les meilleures baissent.

