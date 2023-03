Rodez. Course pédestre : à Layoule, près de 300 personnes ont pris le départ des 10 km

Dimanche 12 mars, le Stade Rodez athlétisme organisait la 19e édition des 10 km de la ville, le long des berges de Layoule.

Dimanche 12 mars, le Stade Rodez athlétisme se réjouissait d’un bon bilan quantitatif sur son épreuve des 10 km, le long des berges de Layoule. Car malgré les incertitudes liées à la météo et une course ayant eu lieu la veille à Luc, près de 300 coureurs ont passé la ligne à l’occasion de la 19e édition de l’événement : 45 en individuel, 70 en relais (record du nombre d’équipes 35) et 75 chez les jeunes. Et qualitativement, les chronos ont révélé de bons résultats.

C’est d’ailleurs la délégation albigeoise qui s’est adjugé les trois premières places du scratch masculin, avec le succès d’Anthony Lecorche en 33’. Chez les femmes, c’est la Mendoise Floriane Julien qui s’est imposée en 39’29, plus de trois minutes devant sa poursuivante, la Saint-Affricaine Sophie Rivero.

Du côté des licenciés ruthénois, Frédéric Raymond a pris la 11e place en 37’45’’, Laurent Espinola la 42e en 43’20’’ et Maxime Sebié la 43e en 43’26’’. Chez les Ruthénoises, c’est Danièle Rayet qui est la première athlète du club, 81e en 51’35’’, devant Marlène Palous, 110e en 57’53’’ et Nathalie Couderc, 115e en 59’26’’. Les jeunes sang et or et tout particulièrement les filles, ont-elles aussi apporté leur lot de succès avec Charlotte Lacan, (école athlétisme), Eugénie Gaillac (poussine), Juliette Tournier (benjamine) et Emy Dunet (minime).