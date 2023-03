Camjac. Culture : le Citron bleu contribue au rayonnement du territoire ségali

Dernièrement, l’association musicale de Camjac "Le Citron Bleu" a tenu son assemblée générale. Autour du président Jean- Pierre Pérez et des membres de l’association, on remarquait la présence de Gabriel Espie, maire de Camjac et de Karine Clément présidente du Pays Ségali Communauté.

Les interventions des uns et des autres ont mis en avant l’excellence du programme 2022. De très beaux moments musicaux pour des publics différents qui ont répondu présent. Les deux concerts classiques des quatuors Akilone et Anches Hantées ont été plébiscités, car cette offre musicale est rare sur le territoire. Le concert de gospel a également enthousiasmé le public familial présent. C’est peut-être l’horaire choisi de 17 heures qui a permis ce partage. Enfin, le concert-soupes avec A. Cance a été une vraie réussite, l’association ayant dû refuser une cinquantaine de réservations.

Le président a par ailleurs mis l’accent et remercié les membres du Citron pour leur engagement et leur fidélité. Depuis 2001, date de création du Citron bleu, c’est le même noyau de bénévoles qui est investi et très efficace. Il a par ailleurs remercié tous ceux qui ont apporté leur concours à la réussite de cette année associative.

Gabriel Espie a salué de son côté le rôle prépondérant du Citron bleu dans le rayonnement du territoire, car il constate qu’un public plus diversifié fréquente les manifestations proposées. Il se réjouit d’avoir sur sa commune ce type d’association et l’encourage à poursuivre ses actions. La commune continuera à aider le Citron.

Karine Clément a pour sa part, insisté sur le rôle social de l’association en proposant la culture dans ce milieu rural qui s’y ouvre de plus en plus.

Le trésorier Christophe Lacombe a présenté un bilan financier excédentaire ce qui est toujours positif. Il a proposé que la "carte de soutien" du Citron reste à 5 €.

Un programme 2023 d’excellente qualité

Après l’adoption des différents rapports, le président a détaillé les grandes lignes du programme 2023. "Musique en Naucellois" verra sa place confortée avec trois temps.

Le 21 juillet à Naucelle, la Cie Opéra.3 présentera "Carmen Cuisine", opéra-mix à partir des airs de Carmen et sur le thème culinaire de la zarzuéla. Le 4 août, le quatuor à cordes Confluence sera à Camjac avec un répertoire très accessible autour de Mozart et Ravel. Le 19 août, c’est le trio de jazz de Marc Pérez & Freddy Ricci qui se produira sur le site de Verdun à Quins.

La programmation du Citron sera complétée par le concert de Lionel Suarez en solo le 24 septembre avec l’aide de la guinguette de l’AJAL et se terminera en janvier 24 par le concert-soupes avec le groupe toulousain Shorter. De beaux moments musicaux à partager.

Et c’est autour d’un verre que tous les présents ont pu échanger sur la qualité de ce nouveau programme 2023.