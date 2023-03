Luc-la-Primaube. Déconstruire les préjugés sur les espèces effrayantes

Proposée dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité de Rodez agglomération et animée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie et le CPIE (Centre permanent d’initiatives pour l’environnement) du Rouergue, une conférence-débat sur les espèces effrayantes, serpents, araignées et amphibiens, intitulée "Oubliez vos clichés, apprenez à les connaître", était organisée mercredi dernier à l’espace Antoine-de-Saint-Exupéry à La Primaube. Une conférence qui avait pour objectif d’interroger le public sur des espèces qui souffrent de préjugés afin de les déconstruire. Elaboré à partir d’un inventaire précis et cartographié des habitats, de la faune et de la flore, l’Atlas de la biodiversité, permet de connaître, préserver et valoriser le patrimoine naturel du territoire.

Jean-Philippe Sadoul, vice-président à l’urbanisme à Rodez Agglomération, responsable de la réalisation de l’Atlas de la biodiversité qui viendra alimenter la révision n° 6 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, a accueilli le nombreux public. "Cet événement a été mis en place pour sensibiliser et éveiller les consciences. Peu importe leur aspect, toutes les espèces ont leur place et un rôle à jouer dans la chaîne de la biodiversité" a-t-il précisé. Après l’introduction de Justine Galonier, chargée de mission PLU intercom- munal, à l’aide d’un diaporama, Lucas Biais du Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) d’Occitanie a présenté les serpents, Sylvain Déjean les arachnides et Elsa Marangoni du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) du Rouergue les amphibiens. Le public a eu la parole sur les croyances qu’il a sur ces espèces. Il a pu livrer ses préjugés et échanger avec les experts invités.

À l’issue de la présentation, un apéritif et une dégustation d’insectes grillés ont clôturé cette conférence.

Le CPIE organisera une "sortie nature grand public" sur les oiseaux et sur une zone humide au lac de La Brienne mercredi 27 septembre pour sensibiliser de manière plus large sur les espèces, qu’elles soient protégées ou pas.