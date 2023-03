Rignac. Don du sang : la prime à l’Aveyron

L’assemblée générale de l’Établissement français du sang (EFS) s’est tenue dans les locaux de la mairie de Lanuéjouls.

Une vingtaine de bénévoles étaient présents représentant les différentes associations du Decazevillois : Aubin, Livinhac, Firmi, Lanuéjouls, Flagnac, Almont-les-Junies, Rignac et Decazeville. Après un accueil chaleureux avec café et croissants, le président Michel Nevoltris et sa collègue Françoise ont présenté les rapports financiers et moraux.

Une baisse de 7 % de donneurs en 2022 a été constatée, soit 1 663 contre 1 939 en 2021 et surtout 2 172 en 2022, avec quand même un record de 121 donneurs à une collecte à Firmi. L’association enregistre malgré tout 111 primo-donneurs : "à signaler qu’avec 5,75 % de premier don, l’Aveyron est en tête du classement national. Nous ne pouvons qu’encourager nos jeunes à relever le défi et prendre conscience de l’urgence et de la nécessité de ce geste de solidarité dont dépend la vie de nos malades", a exprimé le président.

La réunion s’est terminée par la remise de la croix d’officier du mérite offerte à Anne-Marie Bousquet pour ses nombreuses années de bons et loyaux services en qualité de présidente au sein de l’EFS.