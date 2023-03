En avril et depuis Rodez, un 17e tour de France des vins

Le Salon du vin et des vignerons s’apprête à faire son retour. Une cinquantaine de viticulteurs seront au centre de ce rendez-vous qui fédère chaque année près de 3 000 visiteurs.

C’est une entente rare et un rendez-vous "unique en France", selon l’équipe qui le porte. Les vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 avril, le Salon du vin et des vignerons prendra possession de la salle des fêtes de Rodez pour une 17e édition dans la droite ligne des précédentes.

Avec une particularité cette année : "Le retour de la soirée festive", le vendredi soir, explique Rémi Costes (Alambic et vieilles bouteilles), l’un des quatre cavistes de Rodez qui porte ce rendez-vous. Vignerons et visiteurs partageront cette première soirée, de 18 h 30 à 23 heures, en amont de l’ouverture officielle du salon prévue pour le lendemain dès 10 heures.

50 vignerons et presque toutes les régions

"L’idée est de créer un événement autour du métier de caviste", résument les cinq collègues de l’association les Cavistes de Rodez. Fondée en 1998, elle est composée de Pierre Bonnefous (Cave ruthène), Guy Cayssials (La Cave de Marius), Maëlle et Florian Falguières (Vins Falguières) et Rémi Costes (Alambic et vieilles bouteilles), soit l’intégralité des cavistes que compte la ville.

Une cinquantaine de vignerons originaire de presque toutes les régions viticoles seront présents. Ils proposeront des dégustations aux visiteurs ainsi que la vente de leurs produits.

Sur plusieurs stands, il y aura également de quoi se restaurer au long de l’événement et une tombola au profit du Rotary club de Rodez et Espalion sera organisée, avec à la clé pour les plus chanceux des couteaux Liadou à gagner. Le dimanche matin, un déjeuner (ris de veau) sera proposé dès 8 heures.

Les dernières éditions du Salon du vin et des vignerons ont rassemblé en moyenne près de 3 000 visiteurs. Pour la "soirée festive" du vendredi, 500 personnes sont attendues.

Soirée festive vendredi 7 avril de 18 h 30 à 23 heures (10 €). Ouverture du salon samedi 8 avril de 10 heures à 19 h 30 et dimanche 9 avril de 10 heures à 17 heures. Entrée samedi et dimanche 8 €, dimanche seul 5 €. Vente des entrées sur place et sur billetweb.fr