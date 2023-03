Êtes-vous éligible au chèque énergie qui sera versé à compter du 21 avril et quel sera son montant ?

Cette aide automatique sera de 48 à 277 euros en fonction du revenu fiscal et bénéficiera à 5,8 millions de ménages. On détaille.



A compter du 21 avril, un chéque énergie profitera aux 5,8 millions de ménages français les plus modestes et servira à "payer sa facture d’électricité, de gaz, de bois, toutes les énergies qui servent à vous chauffer”, a annoncé ce lundi 13 mars la ministre de la Trasition énergétique Agnès Panier-Runacher sur RMC.

Face à la hausse des prix de l’énergie, nous continuons de protéger les Français.



✔️ 5,8 millions de ménages recevront automatiquement, à partir du 21 avril, leur chèque énergie pour les aider à payer leurs factures. #PouvoirdAchat #ApollineMatin pic.twitter.com/XPvQiZjj7F — Agnès Pannier-Runacher ???? (@AgnesRunacher) March 13, 2023

Le montant de ce chèque énergie, repoussé un première fois en raison d'une "charge de travail exceptionnelle" pour son établissement, sera induit par le revenu fiscal de référence (RFR) de 2021, indique le site du ministère.

Pour une personne vivant seule, ce montant sera de 194 euros si ce RFR est inférieur à 5 700 euros,146 euros s'il est compris entre 5 700 et 6 800 euros, 98 euros s'il est compris entre 6 800 euros et 7 850 euros, et 48 euros si votre RFR est compris entre 7 850 et 11 000 euros, détaille le site et Midi Libre.

Pour les foyers de deux ou plusieurs personnes, il faut diviser ce RFR par le nombre de personnes, ou plutôt par le nombre d'unités de consommation (ou UC), sachant que la première personne vaut 1 UC, les autres personnes de plus de 14 ans 0,5 UC et les enfants de moins de 14 ans 0,3 UC. Suivant le nombre de personnes, ce chèque énergie peut ainsi monter jusqu'à 277 euros.

L'envoi de ce chèque énergie se fera automatiquement. Pour connaître si vous y êtes éligible et à quel montant vous pouvez prétendre, un simulateur est à disposition en ligne.