Football : le réveil des Marmots

Le parcours en coupe de l’Aveyron de l’équipe première de Saint-Geniez-d’Olt, qui disputera les quarts de finale contre Pareloup Ceor samedi à 20 heures, symbolise le retour au premier plan du club communal.

Le club de foot de Saint Geniez a récemment frôlé la mise en sommeil. Mais ce délicat épisode est désormais enfoui dans l’album aux souvenirs d’une place forte du football départemental qui va célébrer ses soixante ans. Les édiles locaux n’ont jamais douté de la pérennité de ce club porte-drapeau fédérateur du peuple marmot. Et le récent stade de la Falque témoigne de cette foi inébranlable en l’avenir.

Un attachement à Saint-Geniez

Rétrospectivement, les dirigeants du renaissant club marmot se réjouissent que l’alliance de sauvegarde envisagée avec les voisins laissagais ait été rejetée, puisque c’est sur la base d’un attachement viscéral au territoire communal qu’ils expliquent leur redynamisation. Cet ancrage est estimé comme un atout maître, comparativement aux nouveaux clubs fondés sur des fusions forcées par le délabrement de clubs villageois voisins. Ces nouveaux zonages footballistiques peinent effectivement à fédérer un environnement de supporters, malgré une appellation d’inspiration identitaire territoriale.

Les seniors encore en lice en coupe départementale

L’équipe porte-fanion va participer aux quarts de finale de la prestigieuse coupe de l’Aveyron et lutte âprement pour gagner sa place parmi l’élite du football départemental. Le jeune entraîneur Aurélien Deltour s’appuie largement sur les principes de solidarité des joueurs et de ces enthousiastes supporters pour forcer la réussite sportive avec un jeune effectif âgé de 17 à 24 ans. Les implications individuelles lors des deux entraînements hebdomadaires sur la pelouse de Pierrefiche, afin de préserver celle de la Falque, conditionnent aussi l’aboutissement des objectifs collectifs de l’équipe première.

Si les féminines, en entente avec Saint-Laurent La Canourgue, restent à la peine (dernières de D1, avec 10 défaites, – 2 points au compteur, – 56 à la différence de buts), les jeunes, qui ont un temps mûri leur talent sous les couleurs de Rodez, sont eux en réussite. Ces derniers ayant été incités à revenir au bercail marmot par Arnaud Foissac et le président Patrice Abella.

Comme pour tout club de cette envergure, la réussite et la bonne gestion reposent sur le dévouement sans faille de dirigeants discrets et besogneux tels que Maria De Olivera Serrano, inlassable organisatrice des animations, et Jean-André Marien, trésorier depuis deux décennies. Il faut aussi évoquer le souvenir de Françoise qui fut, dans son bistrot, la confidente et farouche supportrice des footballeurs locaux. Les bars actuels préservent ces précieux points de ralliement d’avant et d’après matches. C’est aussi et surtout le président Abella qui a réussi à fédérer des énergies qui avaient eu tendance à suivre le principe d’hibernation des emblématiques marmottes. Malgré des contraintes professionnelles d’itinérances et d’éloignement, il a mis en place des structures de gestion administrative et sportive qui justifient cet exemplaire rebond.

Joueurs et dirigeants restent néanmoins conscients que si les porte-fanions peuvent tout gagner cette saison, ils peuvent aussi doubler les déceptions… Mais une chose est sûr, l’heure n’est, en tout cas, pas à une retraite à soixante ans pour le club marmot.